Ze soukromí se stal byznys, ale já ho moc zpeněžit neumím, říká Hana Vagnerová

Hana Vagnerová patří k těm nemálo českým herečkám, které mají bohaté zkušenosti s filmovým průmyslem i ve Spojených státech či v Itálii. K úspěchu jí pomáhá i cit pro cizí jazyky. „V italštině už zvládám konverzovat, ovšem být s italským režisérem na place a bavit se o nuancích charakteru postavy, to ještě úplně nedám. Nejsem ještě schopná vyjádřit, co si myslím, že by se v té postavě mělo změnit, a tím jsem limitovaná. Potřebuju v tom jazyce přemýšlet, mít sny a být schopná do toho plně vstoupit,“ svěřila se v rozhovoru pro týdeník 5plus2 jedna ze čtyř hlavních hrdinek komedie Matky.

Herectví má v Americe jinou tradici, mají rádi velké hrdinské příběhy, milují emoce, ale mají i velkou tradici sitcomů, což je úplně úžasné. Hana Vagnerová herečka