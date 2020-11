Amerika mi ukázala, že jsem žila v bublině, přiznává herečka Hana Vagnerová

Co dělá herečka během nouzového stavu?

Čeká. Mám momentálně rozdělaný film Obrazy lásky polského režiséra Tomáše Winského. Scénář jsme napsali spolu a vznikal několik let, realizace je náročná, a to nejen kvůli látce, ale i kvůli tomu všemu, co se děje. Natáčení se často a narychlo ruší, ani členům štábu a jejich rodinám se nemoc nevyhýbá. Když se podaří jeden den pracovat, všichni slavíme. Je to dobrodružství, protože je těžké si cokoliv plánovat.

Nikdo mě neupozornil na to, že v Americe nemají v lásce tu naši evropskou pokoru.