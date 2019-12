S mým zetěm TMBK máme dohodu, říká spisovatelka Halina Pawlowská

Jsme na křtu vaší nové knihy s názvem Takhle jsem si to teda nepředstavovala. Nemohu se tedy nezeptat, jak jste si to naopak představovala?

Jinak. Zajímalo by mě, jestli bych vůbec potkala někoho, komu to v životě vyšlo tak, jak si to přesně představoval. Nová knížka je o tom, že i když si člověk některé věci plánuje jinak, ani realita nemusí být nakonec tak špatná.

Konec roku, další kniha. To už je taková vaše každoroční tradice. Berete to tak, že když pokřtíte knihu, znamená to, že můžete začít s vánočními přípravami?

Křest knížky, to už je vlastně jen taková konzumace dortu. Kniha samozřejmě vznikla dříve. Také to nějakou dobu trvá, než se udělají korektury, vše se vytiskne a výsledek se dostane do obchodů. Tvůrčí práce už je dávno za mnou. Myslím si, že je to hezká tradice, protože zvu vždy na křest své přátele a kamarády. Takže je to jeden z mnoha důvodů se opět potkat. A nová kniha je vždycky dobrý důvod.

Obdarováváte přátele svými knihami?

Ano, mám pro ně vždy knihu rovnou jako vánoční dáreček, takže je to v tomto směru výhodné. Píšu ráda a baví mě to. Vždycky jde jen o to, abych měla nějaké dobré téma.

Už se vám v hlavě pomalu rodí nápad na vaši třiatřicátou knihu?

V hlavě už to mám. Jela jsem sem taxíkem s mou vydavatelkou Romanou Přidalovou. Už ve voze mi říkala, že mou třiatřicátou knihu vydáme tentokrát dříve, ideálně na jaře. Mohlo by jít tentokrát o povídky. Řekla jsem jí na to z legrace ‚nech mě prosím tě užít si alespoň ještě ten křest‘.

Vidím zde koláž, na které jste se zpěvákem Matějem Ruppertem, který vám novou knihu křtí. Jak tato fotka vznikla?

Koláž vytvořil můj zeť Tomáš Břínek známý jako TMBK. Původně byl na té fotce Aleš Háma. Byla to koláž pro pořad Fake news na ČT. Vzhledem k tomu, že ta kniha je o našem domě, který připomíná loď a já jsem na ní jako na přídi Titaniku plná dychtivosti a láskyplnosti, napadlo mě, že to je přesně ono. Matěje jsem požádala, aby byl kmotrem knihy a říkala jsem si, že mi na tom snímku chybí už jen on. Tomáš mi proto nabídl, že ho za Hámu vymění. Víte, jak nakonec dopadl Titanik... Všechno bylo jinak.

Váš zeť Tomáš Břínek vás občas do svých koláží rád používá. Těšíte se na každý další výtvor? Nebo jste mu už za nějaký třeba i vynadala?Vzhledem k tomu, že jsme tvůrčí rodina, tak se vzájemně myslím ani tolik nesledujeme. Řekla jsem mu kdysi ‚Tomáši, chápeš, že si ze mě můžeš dělat legraci jen do určité míry?‘ Já objíždím naši republiku a každý měsíc přicházím do styku s mnoha lidmi. Tomášovi jsem proto vysvětlila, že to mohou být jeho budoucí fanoušci, ale také nemusí. Záleží na tom, co jim řeknu. Takže máme mezi sebou co se týká jeho výtvorů takovou speciální dohodu.

Že byste si z něj třeba udělala legraci v některé z vašich dalších knížek?

Já si z něj dělám legraci pořád. Máme se rádi.

Prozradíte nám, jak strávíte Vánoce?

Něco upeču a doufám, že se sejdeme v rodinném kruhu u rodinného krbu.