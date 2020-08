Morbidně obézní muž váží 227 kilogramů, fanoušci mu platí, aby stále přibíral

„Po dvacítce jsem najednou začal rychle přibírat. Ručička na váze letěla nahoru. Nedokážu říci, že by za tím stálo něco konkrétního v mém životě, co by mě ovlivnilo, že bych třeba zajídal nějaký stres. Pamatuji si, že už v šesti letech jsem sledoval se zaujetím animované seriály, ve kterých byly postavičky s obřími břichy a nevyváženými proporcemi,“ řekl Gainer Bull pro britské vydání deníku Metro.

Muž, vlastním jménem Bryan, žije se svým partnerem v Palm Beach na Floridě a v současnosti se živí jako online celebrita na platformě OnlyFans. Obdivují ho takzvaní fat fetišisté, které vzrušují lidé trpící nadváhou nebo obezitou.

„Adipofilové jsou sexuálně zaujatí velikostí, nadměrnou konzumací jídla a nadměrným množstvím tuků v těle. Je jedno, jestli jsou obézní jejich protějšky, oni sami, oba dva z páru, nebo si třeba na tlusté jenom hrají. Jsem součástí této subkultury. Užívám si to, že přibírám a moji příznivci mě přímo při jedení sledují živě online.

„Jako teenager jsem začal posilovat, později jsem začal pracovat na tom, abych získal obří břicho. Jím 10 tisíc kalorií denně, občas i víc, pokud to zvládnu. Tolik jídla stojí samozřejmě spoustu peněz. Rozhodl jsem se proto vyzkoušet platformu, kde mi fanoušci platí za to, že se vykrmuji. Vědí, že čím více zaplatí, tím rychleji budu přibírat, je to výzva,“ vysvětluje Gainer Bull.



Sám si prý velmi dobře uvědomuje, že to, co dělá, je hazard se zdravím a se životem. „Extrémně velcí lidé velmi riskují. Snažím se alespoň o to, abych měl v jídelníčku i co nejvíce toho zdravého a vyvažuji kila smažených tučných potravin hromadami zeleniny a ovoce a jídlem s vysokým obsahem proteinů. K tomu všemu chodím i do posilovny. Je to náročné. Chápu, že zdravotní rizika jsou obrovská. Vážím si všech, kteří mě podporují na mé cestě a umožňují mi plnit si můj sen,“ dodal Bull.



Na platformě OnlyFans si vyberou fanoušci nejrůznějších neobvyklých radovánek a fetišů. Například jedenadvacetiletá Jenna Phillipsová z Austinu v Texasu pózuje pro své věrné diváky jako štěně, za což od nich získává miliony měsíčně.

VIDEO: Gainer Bull, hvězda všech fat fetišistů: