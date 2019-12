Nepřišly nám hlasy, tak jdeme holt ze hry, říká Koukalová o StarDance

Gabriela Koukalová a Martin Prágr skončili ve StarDance před branami semifinále. Biatlonistka a tanečník vzpomínají na několikaměsíční zkušenost převážně v dobrém. Byly však i momenty, které ani jeden z nich před počátkem soutěže nečekal.



„Pronásledování bulvárem takto ve velkém bylo něco, co jsem do té doby nezažil. Bylo jasné, že nastane situace, že nás někdo někde bude sledovat a fotit. Pak to však přerostlo až v takový stav, kdy jsem spal zabarikádovaný na pokoji, sledoval jsem podezřívavě všechna auta i lidi kolem sebe. Nechápu, že někdo někoho takto stalkuje. Jsem rád, že je to pryč a můžu mít konečně pocit, že mohu jít svobodně po ulici,“ popsal v pondělním rozhovoru na Facebooku StarDance Martin Prágr.

„Ptali jsme se jednoho z těch fotografů, proč píší o Martinovi, že má nějaký tajný soukromý byt, když je to přitom ubytovna České televize. Řekl nám na to, že kdyby to napsali takto, tak by to přece nikoho nezajímalo. Ten člověk má vystudovanou fotografii a nakonec pořizuje rozmazané fotky z auta. Je to smutné,“ pokračuje Gábina Koukalová.

Ve finále soutěže StarDance vidí Prágr Veroniku Kubařovou s Dominikem Vodičkou, Koukalová pak Matouše Rumla a Natálii Otáhalovou. „Když nám nepřišly hlasy, tak jdeme holt ze hry. Určitě to bylo spravedlivé. Všechno je, jak má být. Nemyslím si, že jsme měli na víc. Už teď jsme trávili ve zkušebně dvanáct hodin denně. Více jsem ze sebe dostat nemohla. Nějaký progres tam určitě byl a za to jsem ráda,“ odpověděla Koukalová na dotaz jednoho z fanoušků, zda jejich vypadnutí bylo podle nich spravedlivé.

Vtipných historek z natáčení bylo podle tanečního páru mnoho. „Šaty jsme dostávali až na generálku, nezkoušeli jsme si je předem. Často jsme tak na poslední chvíli zjistili, že oblečení nám nakonec nedovolí některé plánované a natrénované taneční figury,“ vzpomíná Prágr.



Podle Gábiny Koukalové byly taneční tréninky mnohem náročnější, než ty na biatlon. „Biatlon je pro mě rutina, toto bylo něco úplně nového. Nevěděla jsem o tanci nic. Z tanečních mě kdysi vyhodili snad po první návštěvě. Musela jsem se učit vše od začátku. Byla to každodenní obrovská škola,“ popisuje.

„Zpětně si říkám, že jsem pyšná, jak jsem to zvládla. Kdybych předem věděla do čeho jdu, možná bych se déle rozmýšlela. Nebylo to lehké a můj osobní život šel na několik měsíců úplně bokem. Za všechny ty měsíce jsme měli vlastně jen dva dny volna. Přestěhovali jsme se nedávno s manželem do nového domu, budou to první Vánoce, které budeme trávit opravdu doma, těším se, jak si po tom všem konečně odpočinu,“ dodává Koukalová.

Kdo vyhraje desátou řadu StarDance? celkem hlasů: 1922