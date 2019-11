Ve StarDance skončila Gabriela Koukalová. Manželovi děkovala za podporu

„Je to hrozně zvláštní pocit. Spousta lidí se tady tváří, jako bychom byli na pohřbu. Ale takový je život. Měli byste se těšit, prostě každá kulka netrefí. Nikdy jsem nebyla v podobném kolektivu, kde jsme si všichni sedli. Děkuji Martinovi, protože jsem často na zabití. Děkuji i manželovi. Přestože se mnou na přenosy nechodil, což bylo některým trnem v oku, že mě neuvěřitelně podporoval. Děkuji také rodičům i porotě,“ řekla Koukalová s tím, že kdyby tančila během profesionální kariéry, určitě by měla dres pošitý flitry.

Gabriela Koukalová a Martin Prágr zatančili jako první rumbu. „Rumba hezká, mám pocit, že vás to baví čím dál víc,“ zhodnotil Richard Genzer.

„Mně se na vás líbí, že se z předchozích dílů dokážete poučit. Myslím ale, že to byla pěkná rumba, i přes problémy v rotacích,“ dodal Jan Tománek a podle jeho kolegy Zdeňka Chlopčíka by měla Gabriela víc pracovat s celým tělem.

Druhým párem v pořadí byli herec Matouš Ruml a Natálie Otáhalová, kteří předvedli valčík. „Ta hudba byla pro mistry, vy jste ji mistrovsky naháněl a předháněl. A ta vaše záda! Byla shrbená. No, nebyl to vás nejlepší výkon,“ zhodnotila Tatiana Drexler.

„Matouši, když od vás čekám skvělý výkon, tak mě zklamete a naopak. Tentokrát to vaše držení a chůze v pomalých pasážích byla, s prominutím, tristní,“ přidal se Jan Tománek.

Rybář Jakub Vágner a Michaela Nováková zatančili další rumbu večera. Podle porotců byla jejich choreografie herecky krásná, ale s tancem to už bylo horší. „Hudba byla úžasná, ta myšlenka byla překrásná. Když jste seděl, bylo to fantastické. Viděl jsem, že si to užíváte a nic vás netrápí - rovnováha, nášlapy. Když jste se postavil, bylo vidět obrovské soustředění a ztratilo to emoce. Ten začátek... to mi běhal mráz po zádech, pak už ne,“ řekl Zdeněk Chlopčík.

Valčík čekal i na herečku Veroniku Khek Kubařovou a Dominika Vodičku, kteří od poroty dostali pochvalu za začlenění baletních prvků a také dvě desítky. „Choreografie, stylizace a prezentace na výbornou. Začínáte působit na diváky jako profesionálka. Ale my jsme tady od hodnocení tance, nemohli jsme přehlédnout vaše pravé rameno. Ale jinak vynikající,“ prohlásil Jan Tománek.

Youtuber Karel Kovář alias Kovy a Veronika Lišková zatančili poslední rumbu. „Vaše rumba se mi líbila. Byla tam ale spousta věcí, které se mi na tančícím muži nelíbí. Ale povedlo se vám vytvořit takovou chlapeckou atmosféru, která mě přinutila zvednout známku,“ přiznala Tatiana Drexler.

Soutěžní páry ve StarDance X (osmý večer)

Body měly soutěžní páry od hlasujících diváků a od poroty z předchozího benefičního kola a za oba tance osmého večera. V scénických tancích byli nejúspěšnější Veronika Khek Kubařová s Dominikem Vodičkou, kteří dostali tři desítky. Ty porota udělila i Matoušovi Rumlovi s Natálií Otáhalovu, ovšem od Zdeňka Chlopčíka dostala druhá dvojice o bod méně.

Gabriele Koukalové porotci vyčetli nedotažené pohyby, Matouši Rumlovi pochválili skvělou choreografii i techniku, Jakubu Vágnerovi trochu vyčetli přílišnou snahu, která ho podle Jana Tománka limituje. Z tance Veroniky Khek Kubařové byli nadšení, přesto jí vyčetli i pasáže, kdy s tanečním partnerem nebyli synchronizovaní. U Karla Kováře alias Kovyho porotě trochu vadily přehnané emoce.