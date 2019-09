Jsem dojatý a hlavně ženatý, řekl po svatbě herec a dabér Filip Švarc

Švarc a Široká spolu chodili tři roky. Herec a dabér svou přítelkyni požádal o ruku loni na jaře během dovolené ve Spojených státech. Do Ameriky se vydají také na svatební cestu.

Snoubenci si řekli své ano v golfovém resortu ve středních Čechách, jelikož herec je vášnivým golfistou. Na veselku pozvali stovku hostů.

„Kdybych měl vyjmenovat všechny, díky kterým jsme prožili nezapomenutelný den, zabralo by to hodinu. Čekal jsem, že to bude silný zážitek, ale předčilo to vše. Jsem šťastný, dojatý a hlavně ženatý,“ zářil radostí novomanžel Filip Švarc, jehož hlasem mluví Colin Farrell, Paul Bettany, Ashton Kutcher, Chris Rock, Dominic Cooper či Casey Affleck.

„Teď už jen odpočítáváme hodiny, kdy nasedneme do letadla a vydáme se za oceán na svatební cestu. Čekají nás pouště Utahu a zelená Havaj, kde jsme ještě nikdy nebyli. Takže to pro nás bude nové stejně jako manželství,“ dodala nevěsta.

Filip Švarc, jehož tetou je zpěvačka Marcela Březinová, chtěl být hercem již v dětství a v šesti letech podepsal první smlouvu. Dětské role si zahrál v divadle a také ve filmu, například po boku Jiřího Langmajera v Copak je to za vojáka.

Jeho prvním dabingovým počinem byl v roce 1993 Lillo Brancato v Příběhu z Bronxu. Mezi nejznámější dabingové role patří zebra Marty v Madagaskaru či Walden Schmidt v sitcomu Dva a půl chlapa. Před dvěma lety si zahrál v komediálním seriálu Dabing Street. Je staničním hlasem ČT 2.