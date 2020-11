Nevím, zda nálepku sexbomby vnímat pozitivně, říká Eva Perkausová

Ačkoliv je Eva Perkausová moderátorkou „na plný úvazek“, když přijde zajímavá nabídka na práci fotomodelky, neodmítne. „Ještě nejsem v takovém věku, abych se bránila,“ říká pro 5plus2 půvabná blondýnka, která nedávno nafotila snímky pro kalendář Beaty Rajské.

Na jaře jste z pozice moderátorky hlavních zpráv přešla do pořadu Showtime, ale zároveň jste chvíli moderovala i ranní vysílání v tentýž den. Jak jste takové pracovní tempo zvládala?

Úmyslně jsem si oboje moderování dala na stejné dny, v ranním vysílání jsem zaskakovala 14 dní. Kdybych to měla zvlášť, zabralo by to celý měsíc. První týden jsem se spíš rozkoukávala. Měla jsem strašný problém s ranním vstáváním, protože jsem sova.

Když mi někdo řekne, že „Až budeš mít děti, tak se to změní“, tak mám pocit, že na toto si nezvyknu. I když Libor Bouček, který Nový den moderuje normálně, říká, že člověk si na to opravdu zvykne. Ke konci týdne už jsem fakt mlela z posledního a únava byla znát. Přes víkend jsem se vyspala a pak znova do toho blázince. Moderovala jsem s Romanem Šebrlem, jsme na sebe už zvyklí, takže to šlo potom celkem samo.

Když jste před dvěma lety přestupovala z showbyznysového pořadu TopStar do hlavních zpráv, říkala jste, že na sobě musíte hodně pracovat nejen ve způsobu mluvy, ale i s mimikou, abyste nedávala tolik najevo emoce. Ranní vysílání je zase jiná disciplína, že?

Takové vysílání je víceméně o improvizaci. Všechno je dané na sekundy, co se týče reklam, brejků, vstupů, takže se někdy stane, že režisér řekne „Máte tři minuty do reklamy“ a vy musíte mít připravené téma, o kterém jsou moderátoři narychlo schopni mluvit. Kdežto ve zprávách je stopáž daná, improvizovat nemůžete.

Prožívala jste původní odchod ze zpráv do celebritního pořadu negativně, nebo šlo spíš o návrat ke kořenům vaší původní práce?

Kdyby mi oznámili, že končím ve zprávách, tak bych to určitě brala hůř, než když mi oznámili, že končím ve zprávách, ale jdu na CNN do jiného pořadu. O práci jsem tedy nepřišla, jen jsem se musela naladit na vlnu spontánnosti, na což jsem se svým způsobem i těšila. Tím, že něco odešlo, ale něco dalšího přišlo, jsem smutek necítila. Romana zase dali do sportovních zpráv. My oba víme, že toto jsou naše parkety, že tomu rozumíme a můžeme se vyřádit, kdežto ve zprávách to máte dané.

A co reakce diváků?

Vždy je to sto lidí, sto chutí. Setkala jsem se s tím, že mi strašně lidí psalo, „To jsme rádi, že jste se vrátila zpátky do Showtime, tam vás máme rádi, protože jste tam svá a veselá“. Další škála fanoušků mi psala, že sledovali zprávy, protože je to bavilo, když jsem tam byla a že si na mě zvykli. Vždycky budou fanoušci i na té i oné straně.

Televize vyslyšela tu část lidí, kteří vás chtěli zpět ve zpravodajství. Začátkem října jste se vrátili jako moderátoři večerních zpráv. Je v tom nějaký rozdíl?

Mám pocit, že je to posun k lepšímu, je to hlavní zpravodajská relace a navíc na CNN Prima NEWS. Co jsem trochu teď změnila, je, že se snažím být víc svá. Nejsem jen moderátorka, která divákovi předá informace skrz obrazovku, ale chci do toho dávat trochu emoce. Neporovnatelně oproti Showtime, ale snažím se to říkat tak, jako bych to vyprávěla sousedce.

Eva Perkausová a Roman Šebrle (2020)

Když se zpětně podíváte na cestu, kterou jste jako moderátorka ušla, co na ní hodnotíte jako nejtěžší?

Vidíte, takovou otázku mi ještě nikdo nepoložil. Pro mě bylo ze začátku náročné, že jsem nevěděla, jak na to. Vždy přišel nějaký člověk a řekl „Mluv pomaleji“, pak přišel jiný a řekl „Mluv rychleji“, někdo zase říkal „Negestikuluj“, další zase, ať gestikuluji, že je to víc přirozené. Já jsem se hledala a nedokázala pochytit, co je správná cesta. Když jsem si pustila svoje první výstupy zpětně, tak jsem na to ani nemohla koukat, jak mi přišly hrozné.

Jednoho dne jsem si řekla, že budu prostě svá. To byla cesta, která mi pomohla a najednou jsem se před kamerou uvolnila. Začala jsem mluvit, jako bych vyprávěla něco kamarádce a tou chvílí jsem nabývala pocit, že tak je to dobře, přirozeně jsem začala vypadat i na kameře. To byl zlomový bod. Ve výsledku už vím, že správně je být jenom sama sebou.

To jsme zase u toho, že sto lidí, sto chutí.

Samozřejmě se mi lidé snažili dávat dobré rady, nikdo mi nedával úmyslně špatné. Někdo mluví pomalu, někdo rychle, někdo je klidný. Já jsem živý, temperamentní typ. Když mluvím, tak rychleji a ještě gestikuluji, to je mi přirozenější. Každý musí být před kamerou takový, jaký je, aby to působilo přirozeně. A to platí nejenom na obrazovce, ale v jakékoliv práci, nesnažit se kopírovat, ale být svůj.

Na čem dalším kromě zpravodajství aktuálně pracujete?

Stala jsem se tváří nové vědomostní hry televize Prima. Jmenuje se Prima Trefa a propojuje televizi s mobilní aplikací. Já divákům pokládám kvízové otázky. Je to zábavné. Máte možnost vyhrát spoustu hodnotných cen a nemusíte přitom nic tvořit nebo vymýšlet. Stačí odpovídat v aplikaci v telefonu, který používáme všichni dnes a denně. Po stažení aplikace je třeba sledovat vysílání televize Prima, a když se objeví zlatý žeton, začít hrát hru v mobilu.

V aplikaci jsou desítky videí, ve kterých se diváků ptáte na otázky. To muselo být asi hektické natáčení, že?

Natáčení bylo sice velmi náročné a zdlouhavé, ale moc mě bavilo. Točili jsme nejen samotné otázky a možnosti odpovědí, ale i následné reakce na špatně zvolenou nebo správně zvolenou odpověď. Snažili jsme se být co nejzábavnější a dostat k divákům emoce.

Eva Perkausová ■ Narodila se 25. března 1994. Od 13 let se věnuje modelingu.

■ Jako moderátorka se stala známou díky TopStar magazínu, poté uváděla hlavní zpravodajskou relaci FTV Prima spolu s někdejším olympijským vítězem v desetiboji Romanem Šebrlem.

■ Na novém kanálu CNN Prima NEWS nejprve provázela společenským magazínem Showtime, ale od října se i se Šebrlem vrátila do večerní zpravodajské relace Hlavní zprávy.

■ Zahrála si ve filmu Modelky s. r. o., v epizodních rolích se objevila v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně.

Jsou soutěžní otázky náročné?

Padají tam různé vědomostní otázky, těžší i jednodušší. Musím říct, že některé z nich jsou velmi zábavné. Já se tedy rozhodně bavila. (smích)

Nedávno jste nafotila snímky pro kalendář Beaty Rajské pro rok 2021. Dostanete se k práci modelky v budoucnu častěji než nyní?

Vůbec nevím. Já jsem nikdy netoužila po tom být modelka, když mi bylo 14, 15 let, tak jsem sledovala výstupy modelek a líbil se mi ten svět. Ale věděla jsem, že se svou výškou modelka jako taková nebudu. Když přišla nabídka na focení, tak jsem se nebránila. I když jsem přišla do televize a přišla nabídka, která se mi líbila, tak jsem do toho šla.

Do toho přišlo i focení pro Playboy. Ale nepovažuji se za fotomodelku. Cítím se dobře v roli moderátorky a strašně mě to baví. Je to práce mezi lidmi a dobrá pro exhibicionistky, kterou si myslím, že svým způsobem jsem. Ale kdyby teď přišla nějaká pěkná nabídka na focení, neodmítla bych ji. Ještě nejsem v takovém věku, abych se bránila. (smích)

Vaše jméno se na internetu asi nejvíc objevuje s přízviskem sexbomba.

Dřív jsem říkala, že když moje jméno někdo zadá do Googlu, vypadá to, že jsem chodící pohroma. Už jsem se nějak smířila s tím, že média ze začátku o každém zjišťují, kdo je a co dělá. Musela jsem si zvykat i na oslovení sexbomba. Ani nevím, jestli takovou nálepku brát hanlivě, nebo pozitivně. Ale už je mi tak nějak přidělená. Ale myslím si, že za to vděčím tomu, že mám blond vlasy, modré oči, plnou pusu a větší poprsí, možná jenom to iniciuje k tomu být sexbombou. Vůbec si tak nepřipadám, když ráno vstanu, tak jsem holka jako každá jiná.

„Fotomodelingu“ se věnujete i na svém Instagramu. Z něj jsem vydedukovala, že si postavu udržujete i cvičením.

Kolegové si ze mě dělali srandu a říkávali: „Ty furt cvičíš a jseš ve fitku.“ Jenže ono je to tak, že kdykoliv cvičím, tak dám fotku na Instagram. (smích) Pak to skutečně může působit, že pořád sportuji. Ale je to v průměru dvakrát týdně, maximálně třikrát, víc určitě ne.

Což je pořád z mého pohledu celkem slušné...

Myslíte? Ale já zase necvičím nijak intenzivně, trochu to flákám. Myslím si, že vděčím dost i genům. Mamince je 64 let a má krásnou postavu a nikdy se nemusela v jídle hlídat. Což já taky ne, na co přijde chuť, to si dám a je jedno, jestli je ráno, či večer.