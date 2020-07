Místo dvou deci vína si dám rovnou dvě lahve, přiznává Ed Sheeran

„Dát si jen dvě zdravotní deci vína neumím. Vypiji rovnou dvě lahve. V minulosti jsem to přeháněl nejen s jídlem a alkoholem, ale třeba také s kokainem a jinými drogami. Mám opravdu velice silný sklon k tomu propadnout závislostem,“ řekl Ed Sheeran v rozhovoru pro deník The Mirror.



„Čtu právě teď knihu Eltona Johna a máme toho tolik společného. On tam píše, že se přejídal zmrzlinou a snědl třeba čtyři dezerty najednou, to se mi dělo také. Nebo se opíjel a zkoušel, kolik dokáže najednou vypít maximálně drinků. To jsem také dělal. Nakonec byl v jednu chvíli v životě šíleně smutný a depresivní a všechny ty věci mu k tomu jen pomáhaly,“ popisuje devětadvacetiletý britský hudebník.

Sheeran přiznává, že měl v minulosti problémy například s cukrem, alkoholem a drogami. „Myslím, že věci jako cukr, sladkosti, tučné jídlo, kokain a alkohol vyvolávají a produkují dobré pocity tím víc, čím víc si jich dopřejete. To je na tom to nejhorší. Myslím, že se závislostí je těžké najít střídmost, ale ta je přitom obecně v životě nejdůležitější. Mám například celé tělo pokryté tetováním, neumím prostě dělat věci napůl. Takže i když piji, nevidím smysl v tom, že si dám jednu sklenici vína, dám si raději hned dvě lahve,“ přiznává.

Dnes je z potetovaného zrzka jedna z největších světových hudebních hvězd. Přestože zpívá vyprodaným halám a stadionům po celém světě, stále si pamatuje na to, když s kariérou muzikanta začínal a nikdo na něj nechodil.

„Z velkých úspěchů se člověk nic nenaučí. Nejvíce vám dají prohry. Kdysi jsem hrál v klubu jedinému člověku, protože na můj koncert v roce 2009 nikdo jiný nepřišel. Dalo mi to osobně mnohem víc než hrát na vyprodaném stadionu ve Wembley čtyři noci po sobě,“ míní Ed Sheeran.