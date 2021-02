Sklepákem se člověk rodí, nové členy nepřijímáme, říkají Vávra a Šteindler

Pokud vím, každý jste chodil do jiné třídy. Jak jste na sebe narazili?

Vávra: Ve výtvarném kroužku, který vedl pan Šrámek. To byl akademický malíř. Nosil klobouk a dlouhý plášť, pod ním sexy triko a šálu.

Šteindler: I když byl David jen béčák, zatímco já chodil do áčka, přesto jsem se s ním v tom kroužku skamarádil. Nejdřív jsme spolu začali navštěvovat výtvarné umělce. Chtěli jsme se s nimi setkat a poklábosit, protože jsme se oba zajímali o výtvarné umění. Ještě s námi byl spolužák Vladislav Kvasnička.

Pokud v tom není zlý úmysl, můžete si vystřelit prakticky ze všeho. Jakmile je ale za tím nějaký mindrák nebo skutečný rasismus, je to špatně. David Vávra