David Vávra prozradil, že kvůli nemoci mu částečně ochrnuly ruce

„Sport pro mě byl velikou rehabilitační výzvou. Ještě nedokážu zvednout plnohodnotným způsobem ruce, ale dokážu vyšvihnout hůlku. Byla to pro mě meta, ke které jsem se upínal od srpna loňského roku, kdy jsem hýbal jenom prsty. Nehýbal jsem rukama v ramenou ani v lokti,“ prozradil David Vávra v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava.

Jeho stav se zlepšoval i díky tomu, že využíval nordicwalkingové hůlky, které si každý den postupně zvyšoval o jeden centimetr. Snažil se tímto způsobem více dostat pohyb do ramen.

Vávra vnímá loňské onemocnění jako výstražné znamení, aby si toho tolik nebral. Přestože své pracovní aktivity bere spíš jako zájmy a ne povinnosti, kvůli nemoci se rozhodl trochu zvolnit. Také proto omezil hraní s divadlem Sklep, které ve svých čtrnácti letech spoluzakládal s Milanem Šteindlerem.

„Ta doba, kdy se vyjede na otočku do 200 kilometrů vzdáleného města, člověk se vrátí ve dvě ráno a pak dopoledne má jít pracovat, to už nechci dělat. Ale vystupuju teď sám, mám přednášky. Jsem asi navyklý, že když mě něco tíží, potřebuju to říct nahlas. A to přednáška splňuje,“ prohlásil s tím, že s divadlem si dal roční přestávku.