Publikum a stres mě rozklepávaly, vzpomíná Písařovicová na StarDance

„Hrozně jsem bojovala s tím, že jdu lidem ukazovat něco, co neumím. Navíc já nejsem zvyklá na lidi, ale na kamery. Kdyby mě zabíraly jen kamery a vysílalo se to úplně bez lidí, tak bych měla asi poloviční stres. Cítila bych se jako ve svém pracovním prostředí. Ale když jsem tam viděla lidi, přistihla jsem se u toho, že jsem začala nějakou pózu a musela jsem si chytnout ruku, protože mi úplně strašně vibrovala,“ řekla moderátorka.

Své účasti ve StarDance, což je podle ní nádherný projekt, v žádném případě nelituje. Je to nezapomenutelná zkušenost, během níž se hodně naučila a nejde jen o tanec.

„Díky StarDance jsem poznala i sebe z jiné stránky. Zjistila jsem, co to je poloprofesionální sport, protože pak už jsme trénovali tak často, že to bylo srovnatelné se sportovci. Ale neříkám, že jsem odváděla výkony jako oni. Dalo mi to i nějaké osobní věci. Zjistila jsem, jak reaguji ve stresových situacích. Řešila jsem spoustu dalších věcí, které jsem do té doby nemusela,“ přiznala.

Díky taneční soutěži se také poznala s herečkou Veronikou Arichtevou. Nyní s ní a jejími kolegyněmi z uskupení 3v1 Nikol Štíbrovou a Martinou Pártlovou jezdí po Česku.

„Občas si říkám, že devátý ročník StarDance udělali kvůli nám s Verčou, abychom se daly dohromady. Holky z 3v1 mají talk show a do konce listopadu s ní jezdí po městech. Vzhledem k tomu, jak je to super vtipné, kdy téměř hodinu a půl udrží v kuse linii vtipu, bylo by škoda s tím skončit. Myslím, že na jaře by mohly mít další sérii měst,“ řekla.

„Já jsem tam jen v roli moderátorky. Vedla jsem s holkami rozhovor. Pro mě to bylo také překvapení, co z toho vznikne, protože holky mi řekly, že se mám ptát, na co chci. Nedaly mi vůbec žádné zadání. Zjistila jsem, že jsem tam nebyla jenom moderátorka, ale i konzument toho, jako bych byla návštěvník. Strašně jsem se pobavila,“ dodala.

Daniela Písařovicová také prozradila, že kvůli pracovní vytíženosti se tancování už nevěnuje. Párkrát si s tanečníkem Michalem Mládkem sice zatancovali, i teď na podzim měli nabídky, ale jelikož moderátorka potřebuje čas sama pro sebe, tréninky by nezvládala.

Přestože je zavalená pracovními povinnostmi, našla si čas na focení kalendáře pro nadační fond ALSA, jehož patronkou je už několik let. Před objektivem fotografky Terezy z Davle zapózovala s hercem Petrem Batěkem.

„V roli modelky se necítím. Vůbec. Strašně se potom zkoumám a přijde mi, že tam mám velkou hlavu, tam vystrčené břicho, tam je mi zase vidět velká ruka. Jsem k sobě fakt velmi kritická,“ přiznala. „Samotný proces focení mi nevadí. To mi přijde dobré. Ale pak jenom zírám a říkám si, proč jsem tady moc vysmátá, proč tady toto a tak dále.“