Havlové je po očkování špatně. Nerada jsem se podřídila celku, napsala

„Pohled na krásné věci nás povznáší. Obklopujte se krásou, co to dá. Mám za sebou první vakcinaci. Nerada. Velmi nerada, ale podřídila jsem se celku. Vím, že jsou jiné varianty virů, nejsou to mutanti – a proto mě tato asi příliš neochrání. Třeba ano. A vás taky,“ začala svůj příspěvek na sociálních sítích bývalá první dáma.

Fanouškům přiznala, že má nyní horečku. Připisuje to ale také tomu, že neodpočívala a pracovala. Jednala se sponzory své nadace a také se spolupracovníky.

„A vůbec jsem neposlouchala, že mám odpočívat. ‚Tak teď to máš, Dudynku,‘ řekla by moje maminka. Ano, mám. Zvláštní vzdor od dětského věku. Není mi příjemně. Ba ani hej. A už vůbec ne dobře. Ať je dobře aspoň vám,“ dodala Havlová na Instagramu.

Pod příspěvkem se objevily desítky komentářů, kde lidé popisují své zkušenosti po očkování a většina z nich, včetně herečky Evy Holubové nebo slovenské producentky Wandy Adamik Hrycové, vzkazuje Havlové, že musí odpočívat.

Dagmar Havlová během loňské první vlny koronavirové pandemie pomáhala šít roušky, kterých bylo nedostatek. Šila je z prezidentského povlečení. Později se k ní přidaly další švadleny a hotové roušky dostaly například pražská Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí, nezisková organizace ROSA, Ústřední vojenská nemocnice nebo Hospic Štrasburk a další.