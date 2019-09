Miluše Bittnerová porodila. Mám štěstím neustále slzy na krajíčku, říká

„Dcera Betynka se narodila ve středu 4. září ráno s váhou 3 150 gramů a výškou 50 centimetrů. Ten pocit se nedá slovy popsat. Betynčin tatínek ji přivítal už na porodním sále. Všichni jsme zdraví a jsme rodina,“ svěřila se Miluše Bittnerová pro rozhlasovou stanici Frekvence 1.



„Protože kojím, nechtějte po mně víc vyjadřování. Hormonální bouře ze mne udělala přecitlivělého jedince, který má štěstím neustále slzy na krajíčku a přiblblý úsměv,“ zavtipkovala herečka, která rodila císařským řezem.

„Operaci vedl fenomenální profesor Pařízek. Moc děkuji všem od Apolináře za péči. Všichni tam byli fantastičtí,“ nemůže si vynachválit personál porodnice Bittnerová.

Herečka se v nedávném rozhovoru svěřila, že po dítěti nikdy příliš netoužila. „Nebyla jsem člověk, který by nahlížel do kočárků. Přiznávám, že si ani nepamatuji, jak se jmenují děti mých kamarádů. Těhotenství opravdu není nejkrásnější období v životě ženy,“ řekla. Co se týká alternativních metod, vadí jí, když jí někdo vnucuje, co je podle něho pro dítě to jediné zdravé.

„Mám vlastní rozum. Pokud chce někdo používat bioplenky, které si bude sám prát, ano, může. Já taková nejsem. A doufám, že nebudu muset kojit na veřejnosti. Když mi občas někdo strká ňadro až před nos, není mi z toho úplně dobře,“ dodala.