Těhotenství opravdu není nejkrásnější období v životě ženy, říká Bittnerová

„Nikdy jsem po dítěti nijak netoužila. Nebyla jsem člověk, který by nahlížel do kočárků. Přiznávám, že si ani nepamatuji, jak se jmenují děti mých kamarádů. Těhotenství opravdu není nejkrásnější období v životě ženy,“ řekla Miluše Bittnerová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



V jednačtyřiceti letech se herečka s přítelem Rendou rozhodli, že je ten správný čas založit rodinu. „Poslední dny těhotenství jsou velmi obtížné,“ říká Bittnerová, která pár dní před porodem musí navíc po úrazu chodit o holi.

„Před třemi měsíci se mi nějakým způsobem podařilo zničit si meniskus. Postupně se to zhoršovalo, až jsem skončila na vozíku. Jakmile odrodím, půjdu po šestinedělí na operaci s nohou a berli odhodím v dál,“ říká optimisticky herečka.

Zvýšenou péči bude Bittnerová potřebovat i u samotného porodu. „Mám indikovaného císaře. Mám ráda doktory a chci je mít u porodu, aby mi pomohli. Je to moje první dítě a vůbec nevím, co se bude dít,“ říká.

Herečka přiznává, že se co týká alternativních metod, vadí jí, když jí někdo vnucuje, co je podle něho pro dítě to jediné zdravé. „Mám vlastní rozum. Pokud chce někdo používat bioplenky, které si bude sám prát, ano, může. Já taková nejsem. A doufám, že nebudu muset kojit na veřejnosti. Když mi občas někdo strká ňadro až před nos, není mi z toho úplně dobře,“ dodává.