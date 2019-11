Nevím, jestli mám po tátovi nějaké umělecké geny, říká Artur Šípek

„Znám hodně věcí z tátova díla. Jsou tu ale artefakty, které byly vystavované pouze v zahraničí, a určitě tedy narazím na něco, co jsem ještě neviděl. Například jsem tu našel fotografii od nás z chalupy, kterou vůbec neznám,“ řekl Artur Šípek.

Žádný oblíbený kousek ze sbírky svého otce nemá. Kdyby si měl vybrat, tak by to byl stoleček, který Bořek Šípek nazval Artur.

„Já asi nikdy nic takového nevytvořím. Chodím na jazykové gymnázium, baví mne studium a rád sportuji. A jestli mám po tátovi nějaké umělecké geny? To opravdu nevím, ale třeba se ve mně něco ještě probudí. Je to ve hvězdách,“ prohlásil Artur Šípek.

Na výstavu Bořek Šípek – Retrospektiva, kde je k vidění na dvě stě padesát váz a čtyřicet originálních kusů nábytku a která potrvá do března, dorazila i zpěvačka Jitka Zelenková.

„Bořkovy věci jsem prvně viděla v pracovně Václava Havla a uchvátilo mne to. Bylo to jiné, zvláštní a moc se mi to líbilo. A pak, když Bořek začal přátelit s Leonou, jsme se potkali osobně. Byl neskutečně milý a přátelský. Doma mám od něj krásnou skleničku, a protože ráda věci používám, tak piju i z téhle sklínky. A navíc Bořek byl Blíženec, Leona je také Blíženec a já také. Máme k sobě blízko,“ řekla Zelenková s tím, že se na výstavu určitě ještě vrátí, aby si vystavené kousky prohlédla v klidu ještě jednou.

Světoznámý český výtvarník, architekt a designér Bořek Šípek, který bojoval s rakovinou slinivky, zemřel v únoru 2016. Bylo mu 66 let.

Zpěvačka Leona Machálková se s umělcem dala dohromady koncem devadesátých let. V roce 2003 se jim narodil syn Artur. O šest let později se partneři rozešli.