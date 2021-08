Trenér těhotné balerínkové běžkyně: Mohla být vzorem pro další Romy

O úspěchu dívky, který zarezonoval v médiích, promluvil pro web Brainee.sk její trenér Norbert Pecze z Athletic Legion Club Moldava nad Bodvou.

Už koncem června zvedal pomyslný varovný prst a odhadl, že největší slabinou talentované mladé běžkyně je sociálně ekonomické zázemí a skutečnost, že v osadě, kde Annamária žije, rodí dívky velmi mladé.



„Její spolužačka ze základní školy čeká dítě. Snažím se s Annamáriou i jejím přítelem probírat zodpovědnost v tomto směru. Ale nevím, jak má v životě nastavené cíle,“ řekl Pecze.

Když se pár týdnů poté dozvěděl, že dívka je v šestnácti letech těhotná, byl se svými svěřenci zrovna na soustředění. „Annamária soustředění nedokončila. Měla jet do Brna, kde měla reprezentovat Slovensko,“ tvrdí nyní trenér s tím, že je velmi zklamaný.

Počítal prý s tím, že Horváthové časem najde i slušný podnájem v Moldavě, aby nemusela žít v osadě se svou devítičlennou rodinou v jedné místnosti. Měsíčně dostává rodina na sociálních dávkách 340 eur (přibližně 8 700 korun).

Sedmnáctiletý přítel, se kterým je dívka těhotná, má již dvě děti a s Annoumáriou se nedávno rozešli. Matka Horváthové se prý snaží dceru přesvědčit, aby podstoupila interrupci a dále se naplno věnovala sportovní kariéře.

„Dostala se z nuly na vrchol. Stala se mistryní. Když jí mohla atletika pomoci, zanedbala to. Jsme všichni zklamaní,“ říká trenér, který do Horváthové podle svých slov investoval mnoho sil, času a energie.

Věřil, že mladinká nadaná dívka může být vzorem pro další Romy a díky své velké šanci mohla uniknout ze začarovaného kruhu života v osadě.



„Je to jen na ní, jak se rozhodne. Zda si dítě nechá, nebo ne. S podobným případem zatím nemám zkušenost, takže nedokážu dopředu říct, jak to bude. Je to její osobní rozhodnutí. To už se sportem nesouvisí,“ dodal Norbert Pecze.

Trenér není nadšený z toho, že se informace o těhotenství Horváthové dostala ven. Z celé situace se podle něj stala senzace a politické téma zneužívané různými subjekty pro podporu šíření rasové nenávisti.

Annamária Horváthová se proslavila jako běžkyně z chudých poměrů, která v roce 2018 jen v balerínkách vyhrála v běžeckém závodě na 750 metrů.