Nepište mi nenávistné zprávy a nesuďte, vzkazuje Andrea Pomeje z Thajska

„Chodí mi zlé a nenávistné zprávy od lidí, kteří řeší, že jsem na místě, kde jsme byli s Jirkou a kde jsme se brali, je to s ním spojené. Že jsem bezpáteřní a bezcitná a měla bych prožívat smutek,“ svěřila se Andrea Pomeje v několika emotivních videích, která nahrála na Instagram z hotelového balkonu v Bangkoku.

Do Thajska odletěla dýdžejka pracovně v doprovodu svého partnera Petra Plačka. Mnozí sledující jí však pracovní závazky a s nimi spojené cestování vyčítají. Nelíbí se ji také to, že Pomeje stejná místa kdysi navštívila i s manželem Jiřím Pomejem (†54). Kritizují videa a fotografie, na kterých vypadá Andrea Pomeje na první pohled spokojeně.

„Přestaňte soudit a dělat závěry podle Instagramu a Facebooku. Z pár sekund nepoznáte, jak se člověk celý den chová a jak něco prožívá. Jsem tady pracovně a i dřív jsem tu byla pracovně, proto jsme sem mohli s Jiřím létat. A já jsem pyšná, že tu můžu být. Nepište mi ošklivé zprávy. Nikdo z vás neví, co prožívám. Je mi úplně smutno z toho, že vůbec musím tyhle věci vysvětlovat,“ říká dýdžejka.

„Řešme každý sám sebe. Je to asi nějaká terapie, někomu napsat něco zlého, protože jste sami zapšklí a nešťastní. Je mi vás líto. Vůbec netušíte, co se děje a máte o něčem svou vlastní představu... Už jen to, že jsem sem musela jet po pohřbu Jirky. Musím vydělávat peníze, nikdo za mě nic nezaplatí,“ dodává Pomeje.

Koncem února promluvila Andrea Pomeje poprvé po smrti svého manžela Jiřího, který zemřel v úterý 26. února 2019 ve věku 54 let. Dýdžejka, která kvůli hercově nemoci pozastavila rozvod, odmítla nařčení, že umřel také kvůli ní.



„Psychologa odmítal. Bála jsem se jeho odchodu ven a umírala strachem, v jakém stavu přijde. Dokážete si vůbec představit, jaké je to milovat člověka, který odmítá vaší pomoc? Jaké je to, když se s malým dítětem před ním musíte zamykat v pokoji a počkat, až vystřízliví? Jak je to těžký od takového člověka odejít, protože každé ráno je to zase ten úžasný, hodný, empaticky muž?“ napsala tehdy Pomeje na svém facebookovém profilu.