Andrea Pomeje: S dcerou jsme se zamykaly a čekaly, než Jiří vystřízliví

„Je mi nesmírně smutno, že v téhle době jsem nucená tyto řádky psát. Ale to, co se děje, mě strašně bolí! Byla jsem přesvědčená, že teď už nemá smysl cokoliv říkat, protože to prostě nic nezmění. Když jsem četla komentáře lidí, kteří vůbec nic nevědí, ani z procenta netuší realitu a dávají Jirkovu smrt za vinu mně, řekla jsem si, že to nějak zvládnu, i když mi to ubližovalo...,“ začala Andrea Pomeje svůj příspěvek na Facebooku.

Věnovala se i komentářům své známé Marie Formáčkové, která ji v bulváru nepřímo nařkla, že může za smrt Jiřího Pomeje.

„Nevíte bohužel nic, co se u nás za poslední roky (ještě před nemocí) dělo. Ví to jen moje a Jirkova rodina a nejbližší přátele. Řekla jste, že byste muže s rakovinou z domu nevyhodila, to ostatně je nejčastější názor všech, co mě lynčují! Jenže je to lež!“ pokračovala.

„Prosím, dokážete si představit, že každý den neděláte nic jiného, než se snažíte všemi způsoby, aby se člověk, kterého milujete, vyléčil? Víte a snažíte se ho celou tu dobu přesvědčovat, že ten život, který žil, nebyl zdravý. Večery probrečíte, aby to on a dítě nevěděli a ráno zase pozitivně, jako by to byla chřipka, jedete do něj nálož podpory. On se utěšoval svým způsobem a já ho chápala a odpouštěla mu to. Jenže pak vidíte, jak kvůli tomu chřadne. A když jsem ho loni odvezla do nemocnice, myslela jsem, že o něj přijdeme,“ uvedla.

Andrea Pomeje do nemocnice za svým mužem chodila každý den, spala tam, když měl úzkosti a ataky z abstinence a závislosti na lécích. V lednu mu odoperovali hrtan a potvrdili, že je zdráv. Andrea doufala, že Jiří celý svůj život přehodnotí, změní a bude tu pro ni a jejich dceru.

„Ale nestalo se! Bylo to ještě horší. Psychologa odmítal. Bála jsem se jeho odchodu ven a umírala strachem, v jakém stavu přijde. Maruško a vy všichni ostatní: Dokážete si vůbec představit, jaké je to milovat člověka, který odmítá vaší pomoc? Jaké je to, když se s malým dítětem před ním musíte zamykat v pokoji a počkat, až vystřízliví? Jak je to těžký od takového člověka odejít, protože každé ráno je to zase ten úžasný, hodný, empaticky muž?“ napsala dýdžejka.

„Vydržela jsem to až do dubna. Vážila jsem 49 kilo, nemohla jíst a Anička se doma bála. Chtěla jsem odejít nejdřív já. Řekla jsem, ať si všechno nechá. On odmítl a opilý si tu před domem udělal svou One man show pro média.“

Andrea Pomeje si říkala, že když jejího manžela nezměnila nemoc a to, že skoro umřel, tak ho probere její odchod.

„Jenže ne! Nic nepochopil. Nový vztah jsem si našla v srpnu. Za pět měsíců. Jen jsem chtěla znovu žít! Opravdu jsem na to neměla právo? Proč? Nebo si potřebujete pro úlevu z bolesti do někoho kopnout? Dobře. Jen si prosím uvědomte, že jsem ztratila člověka, s kterým jsem byla osm let, 24 hodin denně. Anička ztratila tatínka, mám strach, jak s tím bude žít! Za Jirku jsem se modlila, aby se z toho dostal... a strašně mě to mrzí... Jsou to nejtěžší dny v mém životě, tak prosím, něž mi začnete psát nebo veřejně vše komentovat, zamyslete se, jestli to má vůbec smysl...,“ dodala.