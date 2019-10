Asi jsem se s Jirkovou smrtí ještě úplně nevyrovnala, říká Andrea Pomeje

„S Jirkou budu spojována vždycky. Mám jeho jméno, jsem známa díky němu. Lidé se mě na něj budou pořád ptát. Jirka bude vždycky patřit do mého života. Stále tady chybí. Asi jsem se ještě úplně s jeho smrtí nevyrovnala,“ řekla dýdžejka pro iDNES.cz.

Jejich šestiletá dcera Anna se se ztrátou tatínka vyrovnala relativně dobře. Podle Andrey Pomeje je to i díky tomu, že je ještě malá. „Ona to vnímá úplně jiným způsobem. Jsem za to docela ráda. Nedokážu si představit, kdyby mi doma brečela, že se jí stýská. Přijala to jako informaci. Myslím, že to bude řešit, až bude větší,“ uvedla s tím, že jí smutnou zprávu musela říct babička.

„Když se to stalo, nebyla jsem na tom úplně nejlépe. Dcera byla u našich, tam jí to mamča jemně řekla, že to tak je a v životě to tak chodí. Neuměla jsem si představit, jak bych jí to řekla já. Byla jsem trochu srab a neměla sílu na to být ta první, kdo jí to oznámí.“

Aničku čeká příští rok škola a Andreu kromě práce, kdy má každý víkend až do konce roku plno, zase stěhování. „Klasický párty člověk z velkoměsta by se stěhováním z Prahy mohl mít problém. Ale já jsem holka z vesnice, pocházím z Loun. Do Prahy jsem šla v 21 letech. Budu odsud docela ráda odcházet do klidu,“ přiznala.

I když je dýdžejka pracovně hodně vytížená, občas se jí podaří odskočit si na nějaký večírek za zábavou. „S příchodem dcery se všechno změnilo. Večírků, kam bych šla jako host, je méně, ale o to víc si je užívám. Když si po dlouhé době někam vyrazím, dceru hlídá rodina, teď ale zrovna přítel. Přijel z práce a rovnou ji dostal mezi dveřmi. Přítel je skvělý i v tom, že když někam jdeme spolu a já potkám nějakého známého, on se dokáže zabavit sám. Každopádně on není večírkový typ jako já,“ dodala Andrea Pomeje.