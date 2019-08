Alanis Morissette má v 45 letech třetí dítě, dostalo netradiční jméno

„Je tady. Winter Mercy Morissette-Treadway. 8. 8. 2019,“ napsala Alanis Morissette k černobílé fotografii syna, kterou nahrála na svůj instagramový profil.

První syn pojmenovaný Ever se zpěvačce narodil v sedmatřiceti letech. Dceru Onyx Morissette počala a porodila poté, co oslavila čtyřicítku. „Vždy jsem snila o tom, že budu mít jednou tři děti. Prodělala jsem však několik potratů, proto jsem ani nedoufala, že to bude možné,“ svěřila se zpěvačka.

„Druhý porod byl děsivý. Mám vysokou toleranci bolesti… toto však předčilo všechna má očekávání. Myslím, že když vešla má porodní asistentka a dula, zazněla i slova jako Texaský masakr motorovou pilou,“ podělila se o své pocity po porodu muzikantka.

Morissette kdysi v jednom z rozhovorů prozradila, že po narození svého druhého dítěte trpěla těžkými poporodními depresemi. Z nepříjemných stavů se léčila čtrnáct měsíců. Podobně na tom byla i po prvním porodu.



„V nejhorších chvílích jsem se nemohla ani hnout. Nebyla jsem schopná udělat jakýkoli pohyb, zvednout se z postele. Ptala jsem se sama sebe, jestli má takový život smysl. Když jsem byla mladá, představovala jsem si vždycky, jak bude krásné mít doma miminko. Nakonec to však byla několikaměsíční noční můra,“ svěřila se kdysi zpěvačka v rozhovoru pro magazín People.



„Po porodu jsem se úplně uzavřela do sebe. Nebyla jsem ničeho schopná. Proměnila jsem se v absolutně nesamostatnou bytost. Musela jsem začít brát antidepresiva,“ dodala Morissette.

VIDEO: Alanis Morissette - Thank U: