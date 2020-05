Život není to, co chceš, ale co vydržíš, míní Agáta Prachařová

Nedávno jste oslavila pětatřicáté narozeniny. Vnímáte tento věk jako nějaký mezník svého života? Jaká byla oslava?

Samozřejmě pětatřicet není málo. Toto číslo však v mém životě nic nemění, až na kouření, se kterým jsem se rozhodla skoncovat. Ráda bych tu byla pro své děti ještě dlouho. A jelikož se oslava konala v období karantény, taky podle toho vypadala. Hezky doma, v rodinném kruhu, a bylo nám fajn.

Kam vedly vaše první kroky, když se karanténní opatření začala uvolňovat?

Zatím nikam, já totiž karanténu stále dodržuju. Máma se teď vrátila z Izraele, aby se mohla starat o svou pětadevadesátiletou maminku, a my ji nechceme nijak ohrozit, takže si zatím ještě dáváme pozor.

Sama jste Izrael navštívila několikrát. Jak se vám tam líbilo?

Izrael jsem si úplně zamilovala a moc se těším, až se tam zase budu moct vrátit. Díky němu jsem objevila surfing, naprosto skvělou věc, které jsem úplně propadla. Klidně bych si dokázala představit tam žít, ale nevím, jestli by to bylo reálné. Je tam totiž na naše poměry dost draho. (smích)

Máte kromě Izraele ještě jiné místo, které pro vás hodně znamená?

Ano. Je to pískoviště mých dětí. Tam jsem nejšťastnější.

Na sociálních sítích máte spoustu fanoušků. Jak tento fenomén ovlivnil váš život?

Musím přiznat, že hodně. Baví mě komunikovat s mými followery, často s nimi řeším tak intimní věci, že si někdy připadám jako psycholog a sexuolog v jednom. (smích) Že trpím mírnou závislostí je jasné, naštěstí nemám ale díky dětem na celodenní surfování čas. Mobil beru do ruky spíš až večer, kdy se snažím svým fanouškům právě odpovídat na jejich dotazy. Mám to místo sledovaní televize.

Na svém účtu propagujete spoustu výrobků. Dá se tím v dnešní době uživit?

Moje zkušenost je taková, že dá.

Které nabídky ke spolupráci odmítáte?

Nabídek dostávám opravdu hodně, takže si z nich mohu vybírat jen to, co je mi příjemné a co si sama vyzkouším. Nechci propagovat něco, o čem nic nevím.

Jaký máte názor na všemožné omlazující fotografické filtry?

Je to skvělé v tom, že se nemusím líčit. Přejedu selfie filtrem, a je to! Snažím se ale publikovat i hodně civilních fotek. Velkou oblibu u fanoušků mají ty ranní, když je člověk všelijak pomačkaný a úplně nenalíčený.

Vaši fanoušci často chválí váš vzhled. Jak pečujete o něj i o svou kondici?

O vzhled nijak zvlášť, o kondici hlavně sportem. Pořídili jsme si teď s dětmi kola, takže hodně jezdíme. Ráda hraju tenis a občas si i na zahradě zacvičím nebo plavu v bazénu.

Agáta Prachařová a její děti Kryšpín a Mia

Jste žena mnoha profesí. Kterou byste si ještě ráda vyzkoušela?

Mým nesplněným snem asi zůstane profese úspěšné podnikatelky. Bavilo by mě být třeba majitelkou továrny na šroubky. (smích) Nebo medicína. Tu kdybych vystudovala, nemusela bych asi s dětmi chodit k doktorovi. Prostě bych si je doma diagnostikovala sama.

Trpíte někdy smutky a splíny? Čím je zaháníte?

V takových chvílích mi nejvíc pomůže moje nejlepší kamarádka, se kterou se znám od tří let. Je profesí bagristka a je to právě ona, kdo mi vždy bezpečně zvedne náladu. A pak je to moje máma. Jsem moc ráda, že už ji tady mám zase zpátky.

Kdybyste mohla změnit svět, čím byste začala?

Vymýtila bych z povrchu Země všechny nemoci a zařídila bych to tak, aby lidé umírali ve spánku a pouze tehdy, až by se jim chtělo. Prostě svět bez tragédií a velkého trápení.

Jaké je vaše životní krédo?

Život není to, co chceš, ale to, co vydržíš.