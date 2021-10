Vinczeová se ukázala nenalíčená. Někdy opravdu vypadám jako obluda, říká

„Toto jsem já ráno bez filtru a s filtrem. Často si všímám, že i velmi pěkné ženy spoléhají na ty jemné, nenápadné IG filtříky, kterých si ani nevšimnete. Dokonalá pleť, trošku menší nos, větší rty, ale vlastně se ‚nic nezměnilo‘. Ohání se sebeláskou a stydí se ukázat svou opravdovou tvář. Ano, i já mám na mé ‚TV fasádě‘ půl kila líčidel. Považuji je za pracovní nástroj, za součást programu,“ začala moderátorka příspěvek na Instagramu.

„Ale často, i když vystupujeme soukromě za sebe, kroutíme se nejistotou. Sebelásku jsme si podmínily. ‚Mám se ráda, když se sobě líbím‘. Takhle, abych byla osobní – těším se, když se sobě líbím. Starám se o sebe. Ale ženy, někdy opravdu vypadám jako mastná nosatá obluda! Důležité však je, že když se tak vidím v zrcadle, nezmění se mi emoce vůči sobě samé,“ míní Adela Vinczeová.

Moderátorka je přesvědčená, že se ženy na nutné kráse zasekly. Na jedné straně se podle ní chtějí genderově vyrovnat a odmítají, pokud je společnost vnímá pouze jako objekty, na straně druhé se jako objekty k sobě chovají samy, jen aby vypadaly co nejlépe, když bude svět hodnotit jejich vnitřní kvality.

„Nevěřím ani tomu, že každá žena je krásná. Každá žena má potenciál v sobě probudit proces, který ji nechá vyzařovat přitažlivost. Pro někoho. Když jsem absolvovala focení zcela bez make-upu (ale že opravdu úplně) a bez retuše pro Nový čas, zeptal se mě můj muž: ‚A vedle koho budeš na té titulce?‘ Věděla jsem tehdy jen o jedné kolegyni, tak mu říkám: ‚S Marií Čírovou‘… A on na to: ‚No tak to máš problém‘. Vybuchla jsem smíchy. Neboť vím, že bývám i pěkná. A že i on mi to řekne, že v obou verzích mě má rád stejně,“ pokračovala moderátorka.

Zároveň se zeptala svých příznivců na zkušenosti, kdy se svému podivnému obličeji s láskou nejvíc smějí. „Poprosím kreativní přirovnání. Jako královna obličejového mazu, pórů a nosu, se kterým čichám za roh, mám velká očekávání. A co se vám na vás líbí?“ dodala na závěr.