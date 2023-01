Adela Vinczeová se dočkala miminka. Semlelo se to velmi rychle, říká její muž

O dítě se manželé, kteří se vzali v roce 2017, snažili delší dobu. Přirozenou cestou to nešlo a moderátor v minulosti otevřeně mluvil o problémech s reprodukcí. Lékaři u něj během vyšetření zjistili, že kvalita jeho spermií je na hranici neplodnosti.

Zvažovali i umělé oplodnění, ale nakonec se rozhodli pro adopci. Po měsících čekání jim v listopadu oznámili, že pro ně mají dítě. Jak informoval slovenský web Pluska.sk, který zveřejnil fotky moderátorů s dítětem, adopční proces ještě není u konce.

„Děťátko máme doma asi měsíc. Nemůžeme o něm ale nic konkrétního prozradit. Museli jsme podepsat mlčenlivost, že nemůžeme prozradit jeho věk, jméno, pohlaví, ani odkud je. Je to v procesu, dítě nám ještě oficiálně není přiděleno, proto je to ještě velmi citlivé,“ prozradila Adela Vinczeová.

Viktor Vincze a Adela Vinczeová

„Zkušební lhůta trvá několik měsíců, musí se tam stát ještě zákonné věci. Dělá se to postupně. Kdybychom si to dítě měli vzít, až kdyby bylo oficiálně ‚razítkově‘ naše, tak čekáme možná i tři čtvrtě roku. Naštěstí ty postupy na Slovensku jsou takové, že si dítě můžeme vzít jakoby na dlouhodobý návštěvní pobyt, aby si zvykalo na rodiče, neboť čím dříve je u rodičů, tím dříve si dokáže vytvořit pouto,“ dodala.

Viktor Vincze pro web Markiza.sk prozradil, co je ještě na cestě za rodičovstvím čeká. „Jelikož miminko prospí celou noc, tak se máme super. (smích) Těšíme se z této životní změny, ačkoli, vzhledem k probíhajícímu procesu, zatím velmi předběžně a velmi opatrně. Oficiální úkony budou trvat měsíce, nechceme proto udělat nic, co by je mohlo narušit. Ze zákona musíme zachovat mlčenlivost, proto zatím o dítěti nebudeme zveřejňovat žádné informace a budeme jej maximálně chránit,“ řekl.

Ještě před dvěma měsíci manželé nečekali, že Vánoce a Nový rok budou slavit v jiném složení. Všechno se semlelo velmi rychle. „Připraveno jsme neměli nic, celé se to od úvodního telefonátu z úřadu až po příchod malé osoby k nám domů semlelo velmi rychle, čili jsme okamžitě rozhodili kamarádské a bazarové sítě a začaly vše narychlo shánět. Tak 95 procent veškeré výbavy máme z druhé ruky, takže ekologická mise pokračuje i v této nové sestavě. A úspěšně nás obchází i rodičovský plurál, takže každý papá i kaká sám,“ dodal.