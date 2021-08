VIDEO: Máme co nabídnout a jsme sami sebou, říkají finalisté Muže roku

„Muž roku by měl být elegantní, šarmantní a měl by inspirovat lidi kolem sebe. Do soutěže mě přihlásil bratr,“ prohlásil Erik Agateljan (25) z Ústí nad Labem, který je profesionální boxer a automechanik.

„Vyhrát bych měl, protože jsem empatický, charismatický. Do Muže roku mě nepřihlásil nikdo jiný než já sám. Rád překonávám nekomfortní zónu, což vystupování před kamerou nebo stovkami lidí určitě je,“ míní Lukáš Kučírek (28) z Havlíčkova Brodu, jenž pracuje jako OSVČ v oblasti financí.

„Do soutěže mě přihlásila přítelkyně a měl bych vyhrát proto, že jsem naprosto obyčejný kluk, který má rád každou srandu,“ prozradil Marek Hloch (26) z Prostějova, který je voják z povolání.

„Do soutěže jsem se přihlásil, protože jsem chtěl poznat svět showbyznysu. Takto se k tomu více přiblížím. Myslím si, že vítěz by měl mít charisma, být pohledný, aspoň nějakým způsobem vytrénovaný a měl by mít charakter správného muže. Já to splňuji, tak proč bych to nemohl být já?“ ptá se Viktor Agateljan (26) z Ústí nad Labem, který je stejně jako jeho mladší bratr Erik profesionální boxer a navíc i vedoucí stavby.

„Do soutěže jsem se přihlásil sám. Abych upřímně řekl, opravdu netuším, proč bych měl tuto soutěž vyhrát zrovna já. Stojím nohama na zemi a uvidíme, jak to celé dopadne. Moje největší předpoklady na výhru jsou, že jsem dost upřímný, trpělivý, hlavně kvůli práci, takže nesmím být ve stresu,“ říká ošetřovatel Zdeněk Piekarz (26) z Podbořan.

„Do Muže roku jsem se přihlásil na popud mé kamarádky Růženky, která řekla, ať to zkusím a ono to vyšlo. Jsem zastáncem toho, aby byl člověk autentický, svůj. A to je také hlavní důvod, proč bych měl být Mužem roku já,“ je přesvědčený konzultant a student Jiří Perout (22) pocházející z Jestřebí u Blanska.

„Jsem vášnivý horolezec. Do soutěže jsem se přihlásil sám, dal jsem si to jako takovou vnitřní motivaci něco dělat. Vyhrát bych měl proto, že jsem ze všech nejstarší. Myslím, že mám co nabídnout. Cítím se, že vypadám dobře. Muž roku by navíc měl být mužský vzor a já se jím snažím být,“ říká obchodní zástupce Petr Kinský (29) z Brna.

„Mužem roku bych se měl stát, protože si na nic nehraju, jsem svůj a jsem dobrý chlap,“ odpověděl stručně Lukáš Vyšehrad (25) z Hradce Králové, který ještě studuje.

„Mužem roku bych měl být, protože mám co nabídnout. A chtěl bych se pohybovat v showbyznysu. Přihlásil jsem se sám na popud kamarádů, kteří mě do toho natlačili a šel jsem to vyzkoušet a jsem tady“ prohlásil Dominik Chabr (27) z Mostu, který je vedoucí nákupního oddělení.

„Vyhrát bych měl proto, že svůj potencionální vliv, který bych v této soutěži mohl získat, využiji, abych mohl pomoci více lidem dosáhnout jejich fitness cílů a optimálního zdraví,“ plánuje Roman Kunčar (25) z Brna, který je fitness kouč.



„Do Muže roku mě přihlásila přítelkyně. Vyhrát bych měl, protože si myslím, že jsem sympatický, obyčejný kluk, který si ze sebe nebojí udělat srandu,“ Miroslav Beck (25) z Nové Paky, který se živí jako nutriční specialista.

„Do soutěže jsem se přihlásil na popud mé kamarádky Míši. Mužem roku bych se měl stát pro svůj otevřený, mírně ambiciózní a zdravý přátelský přístup k lidem,“ dodal kondiční trenér a výživový specialista Marcel Lacina (29) z Prahy.

Kdo by se měl stát Mužem roku 2021? celkem hlasů: 3651 Erik Agateljan 468 Lukáš Kučírek 54 Marek Hloch 1154 Viktor Agateljan 739 Zdeněk Piekarz 341 Jiří Perout 235 Petr Kinský 54 Lukáš Vyšehrad 115 Dominik Chabr 71 Roman Kunčar 141 Miroslav Beck 204 Marcel Lacina 75 Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.

