Jestli chce být člověk úspěšný, musí něco obětovat, míní Kocianová

„Finále bylo tady v Praze. Každý z finalistů dostal seznam, co si má přinést. Den předem jsme s maminkou jely nakupovat. Najednou mi někdo z agentury z Bratislavy volal, kde jsem, že všichni odjíždějí do Prahy. Byla jsem přesvědčená, že to má být další den. Nakonec jsem přijela později, kdy se všichni už učili choreografii. Nakonec to ale celkem dobře skončilo,“ zavzpomínala modelka.

„Měly jsme být dvě vítězky, nakonec mě dali na druhé místo, ale také jsem letěla na světové finále, kde jsem se probojovala do první patnáctky. Takže jsem důkazem toho, že i holky, které nezvítězí, můžou uspět. Kde je vůle, je i cesta, a dveře do kariéry jsou otevřené,“ míní.

Coby ambasadorka modelingové soutěže pomáhá najít budoucí modelky a modely. Kociánová nevidí problém v tom, že někteří z nich jsou moc mladí.

„V dnešní době holky a kluci začínají docela brzy. Je ovšem evropská legislativa, která určuje nějaké věkové limity, kdy nemůžou jít na světové finále nebo pracovat v modelingu. V některých zemích Evropské unie je to dokonce osmnáct let,“ řekla s tím, že i mladí vítězové hned neletí na světové fashion weeky na přehlídky. „Pracuje se s nimi, agentura se jim snaží pomoct. Některé mají problém s pletí, jiné mají rovnátka nebo striktní školu a nemůžou cestovat. To jsou procesy a někdy to trvá tři čtyři roky, než ta dívka vycestuje.“

Podle Kocianové jsou v dnešní době sociální sítě důležité i ve světě modelingu. I když uznává, že je to na jedné straně pro klasické modelky škoda. „Na druhou stranu musím říct, že i já mám pár klientů, s nimiž spolupracuji přes sociální sítě a je to můj příjem. Na sociálních sítích jsou modelkami i blogerky, které ovšem s modelingovým světem nemají nic společného. Bere nám to práci, nebudu lhát,“ uvedla.

Pro případné kolegyně má i jednu radu. „Dívky by měly poslouchat agenty. Oni ví, jak ten byznys funguje. Některé holky jsou mladé, chtějí mít přítele a podobně. Jestli chce být člověk úspěšný, musí něco obětovat,“ míní modelka, která se jako historicky první Slovenka stala andílkem Victoria’s Secret.