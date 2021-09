Vždycky jsem si přála být dobrou mámou, říká Lucie Šlégrová Králová

S manželem jste 11 let. Slavili jste nějak výročí?

My jsme měli v září 11 let od začátku vztahu, ale výročí si vždycky necháváme na 14. února, kdy jsme se k sobě sestěhovali. To skutečné jedenáctileté výročí budeme slavit pak.

Jaký je Jiří Šlégr táta?

Nejlepší. Je prostě skvělý. Vždycky byl skvělý ke všem našim dětem. Klobouk dolů. Člověk to vidí i zpětně po 11 letech, že si mě našel s ročním a tří a půl letým synem. Ne každý muž by si toto břímě na sebe vzal. Neměl to určitě jednoduché. O to víc jsem si ho vždycky cenila a vážila, protože nikdy v životě mi neřekl, že to jsou moje děti a tvoje děti. Vždycky to byly naše děti. To také udělalo strašně moc v tom vztahu.

Máte ještě nějaké plány nebo sny, které byste si chtěla splnit? Třeba po pracovní stránce.

Mám to složitější v tom, že jsem se rozhodla být matkou. Vždy jsem šla z mateřství do mateřství. Pak, než jsem se zase rozkoukala, do toho přišel nový vztah... Nikdy jsem ale neměla vyloženě pracovní sen, vizi konkrétního postu.

Vždycky jsem si přála být dobrou mámou. Doufám, že se to ukáže po letech, až jednou budeme s dětmi účtovat a bilancovat náš život. Samozřejmě, že se člověk doma po těch letech trochu nudí, takže je zapotřebí na pracovní stránku myslet. Určitě jsem nějaké své aktivity měla. Ale nikdy jsem jimi nežila tolik jako dětmi. Vždycky pro mě byla rodina důležitější než pracovní aktivity.

Jak vzpomínáte na soutěž krásy, kterou jste vyhrála v roce 2005?

Je to takové mlhavější, přece jen je to 16 let, co jsem vyhrála soutěž. Vzpomínám na to ale ráda. Byla to zkušenost, na kterou se nezapomíná. A když teď vidím spoustu mladých děvčat, která mají nejrůznější vize a ideály... Nejsem vůbec závistivý člověk, ale říkala jsem si, že když budu někdy někomu něco závidět, tak to bude to mládí. (smích)

I po třech dětech máte nádhernou postavu. Co je vaše tajemství a jak si ji udržujete?

Děkuji moc. Já nemám žádné tajemství. Strašně se ale snažím, protože podle mě pro každou ženu v jakémkoliv věku je důležité, aby se ona cítila dobře. Po třetím porodu jsem si přála vrátit se trošku do formy, což se mi podařilo. Je to dané tím, že spojíte pohyb s péčí o děti a upravíte si lehce jídelníček. Pak se všechno dá. Ale musíte vydržet. Já jsem například dva tři měsíce na sobě neviděla žádnou změnu, lehce jsem propadala panice, že jsem se přece snažila. Najednou se to zlomí a jde to! Chce to jen fakt vydržet.