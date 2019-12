Dominika Myslivcová se opět svlékla. Nafotila odvážné sexy snímky

„Focení titulní strany pro Playboy snad ani nelze odmítnout. Věděla jsem, že focení bude náročné, ale také jsem věděla, že budu mít skvělý tým. Souhlasila jsem bez dlouhého rozmýšlení,“ říká Dominika Myslivcová.



V pánském magazínu se modelka představí tento rok již podruhé. Fotograf ji tentokrát zvěčnil v apartmá luxusního butikového hotelu. Luxus je pro Myslivcovou prý především svoboda: „Můžeme cestovat, volit, studovat a být nezávislí. Za své jednání však musíme nést patřičnou odpovědnost,“ míní modelka.

Přiznává, že si zároveň potrpí i na luxus ve smyslu materiálního bohatství a přepychu: „Ráda utrácím za drahé kabelky a boty. Nijak se tím netajím. Dopřávám si luxus plnými doušky,“ dodává Dominika Myslivcová, kterou jen na Instagramu sleduje přes 236 tisíc fanoušků. Kromě sociálních sítí zazáří influencerka brzy i na stříbrném plátně – a to v roli sexy pumpařky v nově připravovaném filmu Ženská pomsta.

V minulosti se modelka svěřila s tím, že ač kosmetické úpravy nezavrhuje, sama o nich zatím ve svém věku nepřemýšlí. „Mám raději přírodu. Ale pokud někdo cítí, že na sobě potřebuje něco vylepšit, proč ne. Možná to jednou budu potřebovat taky. Zatím nad žádným zákrokem neuvažuji. Určitě bych si nikdy nenechala odoperovat žebro. Celkově se totiž bojím doktorů, plastik, jehel. Ale nikdy neříkej nikdy. Třeba za pět let změním názor. Teď to nemám v plánu,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.

VIDEO: Mám stylistku a jsme ve spojení 24 hodin denně, říká Dominika Myslivcová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu