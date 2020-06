Peťa je rád, že mám konečně křivky, říká Vignerová o poporodní váze

Četla jste nějaké knížky o mateřství?

Ano, ale musím říct, že je daleko lepší si je přečíst i později s odstupem času. Na dané situace si dokážete udělat vlastní názor a pochopit je.

Co pro vás byla největší změna po porodu?

Vytvořit si režim s malým. Přece jenom jsem takový samorost a dělala jsem si program sama. Neměla jsem práci na plný úvazek. Naučit se režimu po těhotenství, kdy člověk hodně odpočívá, byla velká změna. Hledala jsem signály, proč miminko pláče a tak, což teď už máme právě naučené a už vím, že pláče, protože má třeba hlad.

Jak dlouho jste se scenáristou Petrem Kolečkem? A jaké bylo vaše seznámení?

Jsme spolu přes rok. V únoru jsme slavili výročí a týden na to se narodil malý. S Petrem to bylo hned krásné a intenzivní, proto jsme neviděli žádný důvod proč ne. Známe se ale už déle, měla jsem malou roli v Masarykovi a viděli jsme se na dotočné. Pak znovu ještě někde, potom mi napsal, řekla jsem si proč ne. Strašně jsme si sedli a už to bylo.

Celá záříte a moc vám to sluší. Jak jste se tak rychle vrátila do formy?

Je to hodně asi i díky Peťovi. Je mi velkou oporou. Že malého jde jednou za noc nakrmit on, mi hodně pomůže a nejsem tak unavená. Přišla jsem bohužel brzy o mléko, protože jsem rodila císařem, a byla jsem z toho dost psychicky špatná, takže už od mala kojím příkrmem. Ale musela jsem si na tom najít klady. Do formy mě asi dostal i syn. Je strašně pozitivní a přenáší to i na nás a tak jsme strašně spokojení. Necvičím, to jde mimo mně. Mám sice teď domluveného trenéra, protože mám stále osm kilo nahoře, ale uvidíme. Peťa je naopak rád, že mám konečně nějaké křivky.

Je malý Jiřík spíš klidnější, nebo je to zlobidlo a nevíte, kam dřív skočit?

Jiřík je strašně klidný a pohodář. On už i během těhotenství byl v bříšku strašně klidné dítě, nevlnil se a nekroutil, jak jsem občas viděla u některých matek, že se jim kroutí bříško. Jiřík vůbec a to mu zůstalo. Asi hodně dělalo, že jsem byla celé těhotenství v klidu, bez stresu a chaosu, takže se to nepřenášelo na dítě.

Řekla jste, že s Petrem Kolečkem jste na to šli docela rychle. Bylo miminko plánované, nebo je to shoda hezkých náhod?

Nebyl plánovaný. Po třech měsících vztahu to asi moc lidí neplánuje. Ale bavili jsme se, že někdy v budoucnu ano. A pak když to přišlo, tak jsme ani chvilku neváhali.

Chybí vám práce, nebo si užíváte, že máte chvilku bez focení a můžete být doma s malým?

Užívám si to neskutečně. Ale i to, že vás furt někdo nehodnotí. Náš trh je hodně komerční a spousta lidí tady ze sebe dělá to, co není. Od toho si ráda chvilku odpočinu. Myslím, že bylo na čase. Mám nasmlouvanou nějakou práci, Instagram, a tak se vlastně do ničeho nehrnu. Celý život jsem se těšila, že budu maminka, a dokud nás finančně nebude nic tlačit, tak nevidím důvod se zatím k práci vracet.

Petr Kolečko a Aneta Vignerová (KVIFF, Karlovy Vary, 4. července 2019)

Asi jste dostala spoustu nabídek spolupráce s otěhotněním, je to tak?

Ano. Bylo toho hodně. Ale dopředu jsem měla domluvenou jednu značku, která má komplexní portfolio a krásně se o nás postarali, to bylo velké plus. Takže jsem ani nebrala nějaké další spolupráce.

Kdy chystáte plnohodnotný návrat do práce?

Až přijde nějaká zajímavá nabídka, tak pak bych to začala řešit. Ale teď to není na pořadu dne. Chci se plně věnovat Jiříkovi a užívat si ho.

Máte alespoň rozjednané nějaké projekty, na které se těšíte?

Situace ohledně koronavirové pandemie byla pro spoustu z nás, i pro klienty, tak složitá, že si myslím, že jsou všichni rádi, že se to vše zvládlo.

Jak jste fungovala během karantény? Bála jste se o malého, nebo jste to brala jako obyčejnou chřipku a nepřikládala tomu velkou váhu?

Sledovala jsem informace, surfovala na internetu a byla jsem spíš taková nedůvěřivá. Ale malý se v té době narodil, takže jsem stejně nikde moc chodit nemohla kvůli šestinedělí. Nějak jsme to přečkali a jsem ráda, že nikoho v našem okolí se to nijak nedotklo.