VIDEO: Podívejte se, jak během noci zbourali most přes Strakonickou

Technická správa komunikací (TSK) už v říjnu rozhodla, že most je ve špatném stavu a musí k zemi. Uzavřený byl od neděle 24. listopadu.

„Všechny původní části mostu musí pryč. Zůstanou pouze základy pilířů, na které dodavatel postaví novou trámovou konstrukci. V oblasti pravé římsy jsou navíc vedeny optické kabely, které musíme přeložit do podvrtu pod silnicí,“ řekl ředitel TSK Jozef Sinčák.

Demolice uzavřela Strakonickou v obou směrech od sobotních 18 hodin do nedělních 10 hodin. Poté se ještě kvůli úklidu jezdilo v omezeném režimu.

Na místě postaví nový most, hotový by měl být do září příštího roku.