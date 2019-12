Strakonická je po bourání mostu znovu otevřená v obou směrech

Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové se demolice mostu zdařila podle plánu.

„V původně stanoveném čase jsme spustili více vytížený směr do Prahy, druhý směr kolegové ještě odklízejí, obnovení provozu taktéž jedním pruhem předpokládáme v 11 hodin dopoledne,“ sdělila mluvčí iDNES.cz.

Provoz se vrátí zcela do normálu v průběhu nedělního odpoledne, kdy řidiči začnou v obou směrech zase jezdit v obou jízdních pruzích. Na jaře pak pracovníci TSK začnou stavět nový most, hotovo má být do podzimu roku 2020.