Most přes Strakonickou na Zbraslavi zavřou, kvůli přípravě na demolici

15:07 , aktualizováno 15:07

Od neděle 24. listopadu bude uzavřen most přes Strakonickou ulici na Zbraslavi v Praze, který vede od sjezdové rampy k ulicím K Výtopně a Za Opusem. Důvodem je příprava demolice mostu kvůli jeho špatnému stavu. Most bude stržen v noci 30. listopadu, kdy bude dálnice uzavřena. Na místě pak postaví nový most. Všechny práce skončí do září 2020.