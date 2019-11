Demolice mostu na Strakonické v Praze začne v sobotu, silnice bude zavřená

Bourat se začne v sobotu kolem 18. hodiny a provoz bude obnoven pouze v rychlých pruzích v neděli v 10 hodin. Odpoledne bude pruh rozšířen o další, ale s omezenou rychlostí.

„Všechny původní části mostu musí pryč. Zůstanou pouze základy pilířů, na které dodavatel postaví novou trámovou konstrukci. V oblasti pravé římsy jsou navíc vedeny optické kabely, které musíme přeložit do podvrtu pod silnicí,“ řekl ředitel Technické správy komunikací Jozef Sinčák.

Objízdná trasa

Na tyto práce naváže výstavba nového mostu, který by měl být dokončen do konce září 2020.



Objízdná trasa směrem z Prahy povede přes ulice Bartoňova a Elišky Přemyslovny, zpět na Strakonickou se řidiči vrátí ulicí Na Baních. V protisměru, tedy do centra, vede trasa obdobně, a to ze Strakonické do ulice Na Baních a Elišky Přemyslovny. Zpět se napojí nikoliv přes Bartoňovu ulici, ale po Žitavské a K Přehradám.