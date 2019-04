Autobusy MHD budou v Praze na znamení od léta, ušetří korunu za rozjezd

„Projekt byl prezentován na dopravním výboru a tam byl odsouhlasen a doporučen k realizaci všemi členy včetně opozice,“ uvedl k zastávkám na znamení náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Praha se podle něj inspiruje v zahraničních městech. „Je to krok ke zlepšení komfortu cestujících,“ uvedl a dodal, že jde o sjednocení systému autobusové dopravy. V Praze je 2342 zastávek, z nichž je 1384 na znamení, 933 stálých a u zbylých se režimy střídají.

Podle organizace Ropid, která krok navrhla, by zavedení všech zastávek na znamení přineslo roční úsporu až pět milionů korun. Každé zastavení a rozjezd autobusu podle Ropidu vyjde na jednu korunu.

Náklady podniku na provoz autobusů v rámci pražské integrované dopravy činí ročně téměř čtyři miliardy korun.

Kromě úspor se zrychlí doprava, zvýší počet spojů a sníží hluk a emise.

Více klimatizovaných tramvají

Pražský dopravní podnik by měl letos také začít montovat klimatizace do 124 tramvají Škoda 15T ForCity.

„Posudek ČVUT by měl potvrdit nebo vyvrátit, že Škodovka je tím jediným dodavatelem, který takové doklimatizování tramvají může dělat,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Posudek by měl řešit i výši ceny. Původně byla cena za doplnění 124 tramvají o klimatizaci stanovena na 434 milionů korun. „My jsme ještě se Škodovkou jednali a myslím, že v současné chvíli jsme na 396 milionech korun,“ řekl Witowski.

Ve všech tramvajích tohoto typu by měly být klimatizace zabudované v příštím roce.

DPP připravuje materiál pro radu hlavního města, která bude investici schvalovat. Poté dopravní podnik vyzve vhodného dodavatele, aby začal s pracemi, které by měly začít letos a budou pokračovat i v příštím roce. Každý týden je podle Scheinherra možné doplnit klimatizaci do dvou tramvají.

V současné době jezdí v hlavním městě jedna tramvaj ForCity, ve které se namontovaná klimatizace testuje. Zařízení funguje automaticky a jeho chod nemůže řidič nijak ovlivnit. Všechna okna tramvaje lze při zapnuté klimatizaci otevírat, avšak cestující tak snižují její účinnost.

