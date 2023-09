Chytré sanitky mají vždycky zelenou, cesta do nemocnice je tak bezpečnější

Zbývalo už jen projet poslední křižovatkou, ujet zhruba sto metrů Laurinovou ulicí a pacientku by převzali kolegové na urgentním příjmu Klaudiánovy nemocnice. Místo toho prudký náraz a sanitka, která si ještě před sekundou razila se zapnutými majáky cestu odpolední dopravní špičkou a vjížděla do křižovatky, v ní teď leží na boku. Srazila se s černým osobním autem.

To teď stojí o kousek dál se zdemolovaným předkem. Jeho posádka i řidič sanitky ze srážky vyvázli bez zranění. Pacientku mířící na urgent si během několika minut přebírají zdravotníci z nemocnice. I se záchranářkou z havarované sanitky, která si stěžuje na bolest břicha a boku.

Je 1. prosince 2020, půl čtvrté odpoledne. Dopravní nehoda v těsné blízkosti nemocnice a automobilky Škoda Auto komplikuje dopravu v centru Mladé Boleslavi ještě několik hodin poté.

Vyšle signál

Střih: je září 2023. K té samé světelné křižovatce se blíží houkající sanitka. Na semaforu svítí červená. Ujede ale jen pár metrů a semafor se přepne na zelenou. Auta z vedlejších ulic mají červenou. Záchranáři i s pacientem tentokrát bezpečně projíždějí křižovatkou a zahýbají do nemocničního areálu.

Není to náhoda. Sanitka má totiž namontovanou speciální palubní jednotku, která při příjezdu ke světelné křižovatce s předstihem vyšle signál přijímači na semaforu. Ten přepne světla tak, aby sanitka či jiné vozidlo integrovaného záchranného systému (IZS) projelo přednostně a bezpečně.

V Mladé Boleslavi jezdí nyní prvních pět sanitních vozů vybavených inteligentní technologií zajišťující posádce automaticky „zelenou vlnu“. Dvě chytrá palubní zařízení mají nemocniční sanitky jednotky intenzivní péče a tři jsou v sanitkách záchranné služby. „Provoz v Mladé Boleslavi je komplikovaný, a to především v časech, kdy se mění směny v automobilce Škoda Auto. Takže jakýkoliv systém, který nám umožní lepší průjezd městem, je velkým přínosem,“ hodnotí vrchní sestra mobilní jednotky intenzivní péče Klaudiánovy nemocnice Jitka Laubeová.

S pomocí telematiky

Nebylo by to ale možné bez přestavby řízení dopravy ve městě na takzvané telematické. To funguje tak, že dopravní ústředna vyhodnocuje průběžně aktuální data o provozu, které dostává z detektorů rozmístěných v ulicích. Podle nich pak upravuje chod semaforů, aby se nevytvářely kolony.

140 mil. Kč stálo chytré řízení dopravy v Mladé Boleslavi. 100 tis. Kč je cena zařízení, jež zajistí sanitce zelenou na křižovatce 5 sanitních vozů toto zařízení aktuálně využívá.

Mladá Boleslav začala inteligentní systém řízení dopravy budovat loni na podzim. „Centrálně je řízeno momentálně 24 světelných křižovatek. Polovina z nich je vybavená technologií, která v případě potřeby umožňuje bezproblémový a rychlý průjezd vozů IZS,“ popisuje Pavel Šubrt z mladoboleslavského magistrátu.

Systém stál více než 140 milionů korun, město však z rozpočtu platilo pouze minimum – téměř 113 milionů pokryla unijní dotace a 25 miliony přispěl Nadační fond Škoda Auto.

Do inteligentního systému řízení zatím není zapojená dopravně vytížená třída Václava Klementa – jedna z hlavních komunikací k mladoboleslavské automobilce. „Přijde na řadu až v následující etapě projektu,“ doplňuje Pavel Šubrt. Dohled nad systémem chytré dopravy zajišťuje společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav, v jejímž sídle funguje malý dispečink.

Pětice mladoboleslavských sanitek s chytrými palubními jednotkami je unikátní i v rámci Středočeského kraje. „Nyní systém testujeme v Mladé Boleslavi a jsem přesvědčen, že budeme s projektem pokračovat i v dalších městech,“ dodává ředitel středočeské záchranné služby Pavel Rusý.