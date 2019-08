Oprava silnice u Vysočanské trvala přes noc, tramvaje jezdí od rána

10:52 , aktualizováno 10:52

Až od úterního rána se vrátily tramvaje do Sokolovské ulice v Praze 9, kde se v pondělí odlomil kus silnice a vozy tak musely na odklonovou trasu. Opravy měly trvat pouze do večera, nakonec se práce protáhla do dalšího dne.