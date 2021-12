Nakloněná lávka v Radotíně půjde k zemi, novou postaví příští rok

„Lávka si během času na naší straně sedla asi o třicet centimetrů. Došlo ke změně sil, a pylon, který drží lana, je vyhnutý směrem k Praze. Lávce samozřejmě neprospěly ani povodně v roce 2002 a 2013. Za dobu existence ji provází spousta technických neduhů. V průběhu posledních patnácti let se tady proinvestovalo na opravách skoro deset milionů,“ řekl místostarosta městské části Praha 16 Miroslav Knotek.

Odborná zpráva o statice má zhruba 300 stran. Nečekané zřícení lávky údajně nehrozí, přesto je zde obezřetnost namístě.

Kvůli technickému stavu by měli lidé přecházet jednotlivě. Navíc když fouká větší vítr, rozsvítí se červené světlo a na lávku by neměl vstupovat vůbec nikdo.

„Pokud získáme rychle stavební povolení, tak by měly v průběhu března začít stavební úpravy na lávce. Poté by měla být lávka sejmuta. Předpoklad je takový, že v červnu roku 2022 bychom se měli projít po nové lávce. Pan architekt Pleskot přišel s novým návrhem, který změnil charakter té lávky, hlavně technologický. Nicméně vzhledově ta lávka bude vypadat podobně jako tato,“ sdělil Knotek.

Stavba nové lávky na několik měsíců zkomplikuje spojení mezi oběma břehy. Zatímco cyklisté budou moci využít lávku, která je součástí nedaleké Radotínské estakády, chodce čeká cesta hromadnou dopravou.

„Bohužel Berounku není možné překonat přívozem, což by byla asi nejlepší varianta. Z bezpečnostního hlediska není možné zde ani udělat pontonovou lávku V případě, kdybychom tu chtěli postavit náhradní lávku po dobu výstavby, tak by to byla částka, která by se pohybovala mezi šesti až osmi miliony,“ vysvětlil Knotek.

Celá stavba nové lávky bude stát zhruba padesát milionů korun.