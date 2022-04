Rekonstrukce pokročila, tramvaje teď nejezdí Lidickou přes Palackého most

Práce jsou rozdělené do čtyř etap a potrvají do 29. dubna. Už minulý týden se měnilo kolejové křížení ve směru od Nádražní do Plzeňské ulice.

Od 12. dubna do 22. dubna pak nebudou tramvaje jezdit v Plzeňské a ve Štefánikově ulici, poté se bude pracovat v úseku mezi Újezdem a Andělem.

Linka 2 je ve směru od Nádraží Braník ze zastávky Palackého náměstí (na Rašínově nábřeží) vedena přes zastávku Jiráskovo náměstí do zastávky Národní divadlo a zpět směr Nádraží Braník.

Na pražském Andělu probíhá rekonstrukce tramvajové křižovatky, na místě jsou dopravní omezení.

Linka 4 je ve směru od Sídliště Barrandov (od Holyně) zkrácena do zastávky Smíchovské nádraží. Linka je v provozu celodenně, včetně víkendu. Od 9.4. bude linka ze Sídliště Barrandov prodloužena po nové trati do zastávky Holyně. Po ukončení výluky Anděl bude do Holyně v trvalém stavu jezdit linka 5.

Linka 5 je ve směru od Vozovny Žižkov ze zastávky Jiráskovo náměstí odkloněna do zastávky Palackého náměstí, odkud pokračuje jako linka číslo 7 směr Nové Strašnice.

Linka 7 je ve směru od Nových Strašnic zkrácena do zastávky Palackého náměstí, odkud pokračuje jako linka číslo 5 směr Vozovna Žižkov.

Linky 10 a 16 jsou v úseku Anděl – Karlovo náměstí odkloněny přes zastávky Arbesovo náměstí, Újezd a Národní třída.

Linky 12 a 20 jsou v oblasti Anděla vedeny odklonem ulicí Radlickou přes zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy) a Anděl (v Plzeňské ulici). Na Andělu tak zastavují všechny tramvaje v zastávce směr do/z Řep.

Linka 15 je ve směru od Olšanských hřbitovů ze zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) odkloněna přes zastávky Chotkovy sady, Hradčanská a Vozovna Střešovice do obratiště Sídliště Petřiny.

Linka 21 je ve směru od Levského ze zastávky Palackého náměstí (na Rašínově nábřeží) odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, I. P. Pavlova, Náměstí Míru a Koh-i-noor do obratiště Kubánské náměstí. Linka je v provozu v pracovní dny přibližně od 6.00 hodin přibližně do 19.30 hodin.

Večerní linka 94 je v oblasti Anděla vedena odklonem ulicí Radlickou přes zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy) a Anděl (v Plzeňské ulici). Linka je dále vedena odklonem přes Arbesovo náměstí, Újezd a Národní třída.

V denním provozu je v trase Radlická – Na Knížecí – Anděl zavedena náhradní autobusová doprava X7.