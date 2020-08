Je mi strašně, komentoval mladík desítky výhrůžných telefonátů na policii

„Volání jsem vybíral já, pan Houf vystupoval jen jako svědek, přísedící. Já vybíral policejní služebny i lokality. Průběh hovorů byl z mé hlavy,“ popíral roli svého společníka Josef, jeden z nejdůležitějších svědků v neobvyklé kauze.

Houfův podíl vyvracel i v případech, kdy obžalovaný svou spoluúčast částečně připouštěl.

Ačkoliv se oba muži na telefonátech podíleli, fyzicky se poprvé viděli až v jednací síni. Před tím byli jen ve virtuálním kontaktu.

„Taková ptákovina by mi byla podobná. Byla to pseudozábava, vůbec nevím, proč mi to přišlo legrační. Teď je mi z toho strašně. Myslím na lidi, kteří museli odejít z vlaků a tak. Je mi to líto,“ řekl svědek k sérii hrozeb směřujících na policejní linky v Praze, Ostravě, Brně, Českých Budějovicích a dalších místech.

Některé ze zlovolných volání doprovázely také výhrůžky islámským terorem, znělka islamistických bojůvek a výkřiky Alláhu akbar.

„Měl jsem pocit, že lidé z toho měli strach,“ zdůvodňoval ve středu ve svědecké výpovědi vyslýchaný mládenec.

Stíhaní zastavila nepříčetnost

Josef byl původně také trestně stíhán. Na začátku roku 2018 však pro jeho nepříčetnost státní zástupce stíhání odložil a mladík zamířil do péče psychiatrů, ve věci už mohl figurovat jen v roli svědka.

„Kouřil jsem hodně marihuany, nebral léky. Bylo to takové zmatené období,“ komentoval to u soudu.

Předsedkyně senátu mimo jiné přehrávala některé z inkriminovaných telefonních hovorů. Jeden z nich směřoval na policejní služebnu v Ostravě-Porubě. Mladík tehdy hrozil, že bude střílet do lidí. Podobné to bylo v dalším přehraném hovoru na městskou policii v Praze 3.

Hlavní líčení je nařízeno do čtvrtka. Marcelu Houfovi hrozí až 12 let vězení. Žalobce ho viní, že hovory sledoval, komentoval je a svému společníkovi radil a poskytoval technickou podporu,zatímco Josef komunikoval s policisty a strážníky.