Vyšehradským tunelem od soboty neprojedou tramvaje ani auta

Výluka začala sobotní půlnocí, doprava by se na část nábřeží včetně průjezdu tunelem měla vrátit 28. srpna.

„Opravy kolejí jsou nezbytné pro funkční MHD, věřím, že tři neděle všichni přečkáme bez zásadní újmy. Po řadě špatných zkušeností je poslední dobou mnohem větší obava z toho, jaká omezení pro normální dopravu a místní obyvatele bude výsledek oprav či rekonstrukcí znamenat po realizaci,“ říká první místostarosta Prahy 4 pro oblast financí, dopravy a evropských fondů Zdeněk Kovářík.

Kvůli opravě Praha dočasně zprovoznila lodní linku X21 s kapacitou 160 lidí. Zastávky jsou u přístavních mol na náplavce v Podskalí a na přístavní hrázi za areálem jachtingového klubu v Podolí. Mola nejsou bezbariérová a nejsou vhodná pro cestující s dětmi v kočárku.

Lodní linka jezdí denně od 06:00 do 22:00. Ve špičce každých deset minut, mimo špičku každých 15 minut.

PID @PIDoficialni Práce na trati v oblasti Vyšehradského tunelu jsou v plném proudu. Pro překonání úseku bez tramvají se cestující mohou nalodit na náhradní lodní linku X21, nebo sednout na kolo - Vyšehradský tunel je stále průchozí. Průchod bez kolizí zajišťuje světelná signalizace. https://t.co/dlehL54WQk oblíbit odpovědět

Tunelem i nadále mohou pěší a cyklisté, kteří s opatrností projedou po chodníku.

Kdo nemá kolo a pěšky se mu nechce, může ve vyloučeném úseku využít zdarma sdílená kola. Stojany s růžovými Rekoly budou na Výtoni na náplavce pod vyšehradským železničním mostem a na Podolském nábřeží u cyklostezky nedaleko zastávky Podolská vodárna.

Oprava zásadně poznamenává provoz MHD. Ve směru z Modřan bude do Podolí jezdit pouze posílená tramvajová linka 21. Tramvajové linky 24 a 4 jsou zcela zrušeny. Linky číslo 2, 3, 17, 18, 32 a noční 92 doznaly na trase změn (podrobněji o nich zde).

V nočním provozu bude tramvaj 92 rozdělena na dvě části, kdy ve směru z centra bude končit na Otakarově a ve směru z Modřan na zastávce Podolská vodárna.

Dopravní podnik v době výluky výrazně posílí pravidelnou autobusovou linku 134 a částečně také linky 118 a 190 pro zajištění náhradního dopravního spojení. Mezi Podolskou vodárnou a Pražského povstání bude jezdit náhradní autobus X92.

V Praze ale nejde o jedinou výluku

Od soboty nejezdí tramvaje také v úseku I. P. Pavlova a Muzeum kvůli rekonstrukci tramvajové trati a silnice v části ulice Bělehradská. Cestující budou muset využít jinou trasu, a to až do 30. září. Pro oba směry se nyní zřizuje zastávka I. P. Pavlova na Tylově náměstí. Náhradní autobusová doprava v tomto úseku zavedena není.

Do 20. srpna je z důvodu rekonstrukce mostu nad Divadelní ulicí u Národního divadla uzavřen tramvajový úsek Lazarská–Národní třída–Národní divadlo–Újezd.

Od poloviny srpna se řidiči dále musejí připravit na dopravní komplikace na nábřeží Edvarda Beneše v úseku od Štefánikova k Čechovu mostu. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu Technické správy komunikací (TSK). Kvůli opravě vozovky tam bude od soboty 14. srpna přerušen provoz. Rekonstrukce také sníží průjezdnost Letenského tunelu.

„Při opravě povrchu dělníci odfrézují vrchní vrstvy vozovky až do hloubky deseti centimetrů. Vyrovnány a opraveny budou obruby a zároveň dojde k úpravě výšky povrchových znaků a kanalizačních vpustí. Opraveno bude odvodnění vozovky a obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí je i úprava tzv. detekční smyčky pro semafory ve vozovce,“ popsala mluvčí TSK Barbora Lišková.

Nejprve se zcela uzavře provoz v Letenském tunelu a po nábřeží neprojedou žádná auta. Naopak městská hromadná doprava ze začátku v provozu zůstane. Tato opatření potrvají do 27. srpna, řidiči budou v tu dobu muset jezdit po objízdných trasách. Následně bude přerušen i provoz veřejné dopravy. V poslední fázi oprav, která potrvá od 16. do 31. října, bude na nábřeží možné projet pouze ve směru z centra. Při cestě do centra budou muset auta jezdit nadále po objízdných trasách.