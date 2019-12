Řidič na amfetaminu ujížděl hlídce, při zadržení chtěl kousnout policistu

Ujíždějícího řidiče stíhali pražští policisté z Vinohrad do Strašnic. Když najel do slepé uličky, zkusil utéct, to se mu ale nepovedlo. Stejně tak nebyl úspěšný, když se při zadržení pokusil kousnout policistu do nohy. Následně se ukázalo, že je muž pod vlivem amfetaminu.