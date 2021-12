Koupaliště nebo sady, proměnu zelené lokality na jihu Prahy navrhne studie

Krajinářskou studii vypracuje podle rozhodnutí magistrátu Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Vznik analýzy představuje práci plánovanou na několik příštích měsíců.

O podobě zástavbou nedotčeného území obklopeného sídlišti odborníci diskutují delší dobu.

„Navážeme na řadu úvah a studií lokality Trojmezí. Jde nám o hledání potenciálu a možností různých charakterů přírody, oddechu a rekreace. Skloubíme vše v návrhu studie, která bude klást důraz na respektování širokého údolí Botiče, maximální ochranu nezastavitelných ploch v okolí vodních toků a stabilizaci kompaktně zastavěného území okolo Trojmezí,“ popsal záměry studie náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Změnit se mají dosavadní zanedbané kouty Trojmezí, například jde o Sady zahradnické mládeže. V těchto místech existovalo před časem bezdomovecké tábořiště vytvořené ze stanů a provizorních staveb. Policisté v něm řešili před dvěma lety dokonce také případ požáru nouzového příbytku a vraždu jeho nájemníka.

Jednou z možností, jak toto místo obohatit, představuje biotopové koupaliště a vytvoření veřejné komunitní zahrady. Kraj mohou podle představ protnout též nové trasy pro pěší, cyklisty i jezdce na koních.

S vodou citlivě

„V území chceme udržet šetrné zemědělství. Studie proto navrhne vhodná opatření pro citlivé hospodaření s vodou a půdou. Velké plochy polí by měly být rozděleny alejemi a remízky, aby se zabránilo erozi. Budeme spolupracovat i se Střediskem ekologické výchovy Toulcův Dvůr, což je jedna z nejvýznamnějších aktivit v území,“ vysvětlil záměry vypracování studie ředitel IPR Ondřej Boháč.

Zadržování vody v území vyřeší příkopy, průlehy a rýhy zpomalující odtok dešťových srážek.

Atraktivní Trojmezí Město, restituenti i developeři – ti náležejí mezi vlastníky pozemků v Trojmezí. Lokalita zahrnuje přibližně 250 hektarů plochy. Areál obklopuje komplex sídlišť Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík.

Část dotčeného teritoria se nachází v Přírodním parku Hostivař-Záběhlice. V nivě Botiče se také nalézá Přírodní památka Meandry Botiče. Jde o jednu z nejcennějších přírodních lokalit v hlavním městě. Developerské firmy se od roku 2006 pokoušely o zastavění této oblasti, ale nepodařilo se jim prosadit změny územního plánu. Proti se tehdy postavili místní obyvatelé a pak i tamní radnice a magistrát.

Memorandum k Trojmezí schválil pražský magistrát letos v létě. Metropole má podle návrhu usilovat o zachování volnočasového charakteru oblasti a snažit se o získání pozemků, které tam vlastní soukromí majitelé včetně developerských firem.

Studie je rozdělena na dvě části – analytickou a návrhovou. První se dotkne stavu krajiny a půdy. Zabývat se bude i zapojením stávajících retenčních nádrží. Na základě těchto analýz se prověří umístění volnočasových aktivit, které nevyžadují rozsáhlé stavební práce.

Zpracování obou částí studie má trvat dva roky. IPR počítá s tím, že se každý krok ohledně plánů s Trojmezím projedná s dotčenými radnicemi, majiteli pozemků nebo občanskými iniciativami. „K otázce Trojmezí chystáme i vlastní stanovisko,“ uvedl starosta Prahy 15 Milan Wenzl (ANO).

Nová studie bude akceptovat stávající cyklotrasy a připravovanou infrastrukturu.

„Součástí kampaně se stane též anketa sbírající podněty, komentované vycházky a plánovací kontejner přímo na místě,“ uvádí IPR.

Pozoruhodné místo

Trojmezí, velký nezastavěný kus krajiny, přitahuje v posledních přibližně 15 letech mimořádný zájem developerů. To však vyvolává odpor tamních obyvatel, stejně jako dotčených radnic.

„Soukromí vlastníci, investoři a developeři mají zájem území nějakou formou vyřešit a občané také,“ řekl k tomu Jiří Dohnal (Piráti), starosta Městské části Praha 11.

Krajinářská studie a výkup pozemků pro zelenou zónu se mohou o problematiku Trojmezí postarat, ale zároveň ponechat prostor pro možnou výstavbu.

„Jde o to, aby co největší plocha tohoto území zůstala nezastavitelná, ve variantě volnočasové. To znamená sportoviště, park, revitalizace třešňovky, Sadů zahradnické mládeže a podobně, což je úkol zmíněné studie. A protože je to velká plocha, tak si myslím, že tam nějaký prostor pro zástavbu je. Ale musí to být přiměřené, obhajitelné a ve finále s tím musí lidé a radnice souhlasit,“ popsal své představy Jiří Dohnal.

Pražské zastupitelstvo nedávno schválilo návrh Memoranda o spolupráci s radnicemi, podle nějž se bude snažit o zisk pozemků, které vlastní soukromí majitelé.