Architekti ukázali návrh terminálu Černý Most, zastávky už nebudou pod zemí

Současný terminál, kam denně přijíždí okolo 50 tisíc cestujících, je podle Technické správy komunikací už v nevyhovujícím stavu. Podle již dříve vypracované diagnostiky je vhodná demolice lávek nad autobusovými nástupišti.

Podle koncepční studie od studia re:architekti je navíc konstrukce přestupního uzlu špatně odvodněna a v některých případech byly použity rychle degradující materiály. Na vzhledu objektu se také podepsalo, že nebyl nikdy řádně udržován.



Hlavní změnou má být odstranění všech lávek a vyzdvihnutí autobusového terminálu na úroveň náměstí, protože dosud byly zastávky pod zemí.



Autobusy by také podle návrhu měly mít lepší přístup k terminálu, který nyní musejí dlouze objíždět.

„Chceme na Černém Mostě vytvořit kvalitní, tedy příjemné, přehledné, bezpečné a pohodlné městské prostředí. Toho nelze dosáhnout bez zásadního zjednodušení prostorových vztahů v rámci terminálu a jeho předprostoru. Neboť prostorová komplikovanost je společným jmenovatelem, ze kterého plyne náročnost údržby, množství bariér v pohybu i vznik pocitově nebezpečných situací,“ píšou architekti ve studii.



Do konce týdne se s jejich představou nového terminálu mohou lidé seznámit přímo na místě, nebo na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde se lze k projektu vyjádřit také prostřednictvím dotazníku.

„Koncepční studie terminálu na Černém Mostě bude představena a prokonzultována s veřejností přímo v lokalitě. Lidé se zde mohou autorů doptat na konkrétní změny a zároveň podat připomínky. Ty je možné odeslat také skrze online anketu,“ uvedl ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Architekti revitalizaci prostoru nádraží rozvrhli do tří etap. Nejdříve by bylo původní nádraží zasypáno a postaveno na úrovni náměstí, které by poté bylo zrekonstruováno. Pak by následovala úprava stanice metra. Výši nákladů za celou přeměnu území koncepční studie nezmiňuje.



Po zpracování všech připomínek musí novou podobu schválit radní Prahy 14 a hlavního města. Celá výstavba podle Institutu plánování a rozvoje nezačne dříve než v roce 2030.

Terminál byl dostavěn v roce 1998, ale z původních plánů byla dokončena jen část. Následně jeho obnovu brzdily majetkové spory.