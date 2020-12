Za hození kuličky na auto s rodinou na dálnici u Cukráku platí šest let

13:09

Kauzu vybržďování auta, hození kuličky a roztříštění okna vozu, v němž jela rodina se dvěma dětmi po dálnici D4 u Cukráku, uzavřel senát Vrchního soudu v Praze. Miroslav Štíbr se podle jeho rozhodnutí dopustil pokusu těžkého ublížení na zdraví a odpyká si za to šest let vězení. Sedm let nesmí řídit. Rozsudek je pravomocný.