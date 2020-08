Za agresivní jízdu a ohrožení rodiny na dálnici dostal řidič šest let

12:34 , aktualizováno 12:34

Incident z dálnice D4, kdy měl padesátiletý Miroslav Štíbr hodit proti okénku vedle jedoucího auta kuličku a rozbít sklo, uzavřel dnes senát Krajského soudu v Praze. Podle něj se jedná o pokus těžkého ublížení na zdraví, obžalovaný by si za to měl odpykat šest let, poté sedm roku nesmí řídit. Uhradit musí také 300 tisíc korun poškozeným.