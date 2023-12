Přichází těžké časy, tuší ve Škodovce. Zaměstnanci dostanou prémie až v lednu

„Prémie se letos nemá o co opřít. Všechny účty týkající se inflace byly vyrovnány v rámci letošních a loňských plateb a kolektivního vyjednávání. Navíc firma nemohla lidem poskytnout více práce například ve flexi směnách nebo masivních přesčasech, takže prakticky i matematicky je tam jasná nula,“ uvedl předseda Odborů KOVO ve Škodě Auto Jaroslav Povšík.

Zaměstnanci měli ovšem výplatu tento týden bohatou i tak. Přišel jim totiž už dříve vyjednaný fixní bonus, který odbory navýšily v kolektivním vyjednávání na jaře. „Cinklo mi 70 tisíc, já jsem spokojený, kde takové peníze mají,“ ptal se jeden ze zaměstnanců na sociálních sítích v diskusi právě o prémii.

Prémie bude ale v lednu

Podle Povšíka to však neznamená, že by zaměstnanci o prémii úplně přišli. „Strategicky kvůli likviditě a cashflow nebudeme prémii připojovat v prosinci, ale uděláme to v lednu, kdy dojde takzvaně k vyšťavení mnohých peněženek a každá koruna se hodí,“ doplnil odborový předák.

Zaměstnanci podle něho musí počítat s tím, že to nebude tolik jako loni. Nyní v lednu se odbory pokusí vyjednat alespoň poměrně nižší částku, která bude opřená „pouze o věcné, kvalifikované jednání o pracovní době a sociálních nákladech“. Zástupci zaměstnanců navíc v týdeníku Škodovácký odborář naznačili, že následující roky budou nejen pro personál ale i pro automobilku náročné. Souvisí to zejména s přechodem na elektromobilitu spojeným s vysokými investicemi, přísnými emisními nařízeními Evropské unie a také s přívalem asijské a americké konkurence.

Ačkoli se Škodovce, která je tahounem tuzemské ekonomiky, daří, zájem zákazníků o její auta je obrovský, má plné objednávkové listy a navíc stoupá zájem o elektromobil Enyaq, potřebuje kvůli investicím generovat ještě více peněz.

Propouštět se nebude

A tak přijdou úspory. Podobně je na tom koncern Volkswagen, který Škodovku a další značky vlastní a odkud už v minulých týdnech přicházely zvěsti o nutných úsporách a například i snižování počtu pracovních míst.

Manažeři koncernu na nedávném setkání se zástupci zaměstnanců ve Wolfsburgu, kde sídlí hlavní závod i vedení koncernu, sdělili, že dojde k poklesu pracovních míst, nemá ale dojít na nucené propouštění, což zaručují dohody s odbory.

Člen představenstva koncernu Volkswagen zodpovědný za lidské zdroje Gunnar Kilian na setkání uvedl, že snížení počtu zaměstnanců se uskuteční prostřednictvím odchodů pracovníků do důchodu a nenabíráním jejich náhradníků.

O možných dopadech hovořili i zástupci zaměstnanců na odborové konferenci minulý týden v Mladé Boleslavi. „Cílem bylo před zaměstnanci odblokovat některá klišé či vznešená slova o superúspěších, začít se bavit také o neúspěších i rizikách a mluvit se zaměstnanci zcela otevřeně,“ napsaly odbory ve svém týdeníku.

Podle listu firma od Nového roku již v mladoboleslavské lakovně nebude vyrábět v takzvaném 17směnném systému. „Musíme stáhnout flexisměny a zároveň 17směnný model v lakovně. Musíme též přijmout zakonzervování některých investic, přijmout každoroční redukce nepřímého personálu. U přímého personálu provést postupné zmrazení nástupů i smluv na dobu určitou a velice konzervativní je výhled pro používání agenturního personálu,“ napsal Povšík.

„Škoda Auto velmi pečlivě pracuje v úzké spolupráci se sociálním partnerem KOVO na analyzování a řešení personálních potřeb,“ komentuje situaci automobilka.