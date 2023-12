Firmy utahují opasky. Budou přesto odměny a vánoční večírky?

Poslední roky jsou hodně perné. Nejdřív covid, pak válka na Ukrajině a následně zdražování takřka všeho, počínaje energií. Příliš optimistické vyhlídky mnoho oborů nemá ani na příští rok. Přesto si však firmy uvědomují, že zaměstnanci jsou pro ně nepostradatelní, a chtějí jim to dát najevo, mnohé i finančně. Mimo jiné i proto, aby jim pomohly zmírnit dopady zdražování. Řada firem tak vyplácela různé finanční bonusy už v průběhu roku.

„Podniky, kterým se letos dařilo, pamatují na své zaměstnance i na konci roku. Firmy se snaží těmito finančními bonusy udržet své zaměstnance. Uvědomují si, že si nemůžou dovolit přijít o zkušené zaměstnance s kvalifikací, která je na trhu práce nedostatková,“ říká Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory (HK). Podle šetření HK mezi podniky by se odměn měli dočkat čtyři z deseti zaměstnanců v soukromé sféře.

Část firem vyplatí 13. platy nebo bonusy v prosincovém výplatním termínu, další se je chystají vyplatit v lednu nebo v prvním čtvrtletí roku 2024. Nejčastěji plánují odměnit své zaměstnance velké (68 %) a střední firmy (43 %), které tento benefit zaměstnancům často poskytují každoročně. Odměny patrně budou vyšší než v předchozích letech, a to nejčastěji mezi 22 až 46 tisíci korunami. Bude ale záležet na konkrétním podniku a rozdíly budou i mezi odvětvími. Na odměny podle HK dosáhnou spíše zaměstnanci působící ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu, naopak nejméně se budou vyplácet v oblasti osobních služeb a služeb převážně pro podniky.

Finanční odměny nejsou samozřejmostí

Bonusy vyplatí svým zaměstnancům i některé z firem, které iDNES.cz oslovil. „Přestože aktuální situace na trhu má velmi negativní dopad na obor stavebnictví, jehož jsme součástí, naše dosavadní výsledky nám umožnily zaměstnancům za tento rok poděkovat formou mimořádné roční odměny,“ potvrzuje Jan Bek, HR ředitel společnosti VEKRA. Dodává, že se jedná se o významnou sumu, kterou vyplácí ve dvou termínech, prvním byl říjnový výplatní termín, druhá část půjde v dubnovém termínu.

Podobný přístup zvolil také e-shop Ovečkárna, přestože letošní rok byl v e-commerce velice náročný. Konkrétně u této firmy se na prodejích podepsalo i počasí, přesněji extrémně teplý podzim. „Rozhodli jsme se i přes horší výsledky, než které jsme plánovali, odměnit jak lidi v kancelářích, tak kolegy ve skladu. V back office jsme ve srovnání s minulým rokem odměny snížili, ale nerušili. Pro sklad jsme pak jako motivaci na vánoční sezonu ponechali stejnou jako minulý rok,“ popisuje šéf Ovečkárny Ondřej Machala.

Finančně poděkuje zaměstnancům za odvedenou práci také logistická společnost Geis nebo firma Oxalis, která je dovozcem, zpracovatelem a distributorem sypaných čajů a výběrové kávy. A vánoční finanční odměna čeká i na pracovníky akciové společnosti Lázně Luhačovice, obdrží ji v prosincové mzdě.

Například ve společnosti Sirius Finance však letos finanční bonus pro zaměstnance neplánují. „Pracujeme ale na zajímavých projektech, které mohou ovlivnit bonusy pracovníků v nadcházejícím roce,“ dodává Martin Cisarz, ředitel marketingu Sirius Finance.

Ve výrobní firmě Zehder se o letošních bonusech pro změnu teprve rozhoduje. „Závěr roku je tradičně hektický, protože všichni zaměstnanci pracují na dotažení otevřených projektů potřebných ke splnění plánu, na němž je výplata ročních odměn závislá,“ vysvětluje Jana Kubištová, marketingová manažerka společnosti. „Samotný fakt, že jsou Vánoce, zkrátka není pro odměňování až tak podstatný. Odměny jsou závislé na výkonu, nikoliv na ročním období.“

Někdy firmy volí jiný způsob odměny. Například v Sodexo Benefity/Pluxee letos dostanou speciální benefitní bonus, aby si zaměstnanci mohli benefity naplno užít ještě v prosinci a nakoupit za ně třeba dárky. „Využití je opravdu široké od knih, přes zážitky až po dovolené,“ doplňuje Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity/Pluxee.

Večírky budou i letos

Typické formy poděkování zaměstnancům v podobě večírků a drobných dárků ale zachovají všechny oslovené firmy. I když forma a načasování se mnohdy liší, přece jenom každý obor má svá specifika.

Tradiční vánoční večírek jako poděkování zaměstnancům připravují v UniCredit Bank. „Z hlediska nákladů se rok od roku snažíme vše optimalizovat s ohledem na nárůst cen služeb. To platí nejenom o vánočním večírku, ale i u dalších aktivit,“ doplňuje Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

Těšit se na party mohou také pracovníci Sirius Finance. „Bude to pestrý večer plný her a soutěží v našich kancelářích. A připravujeme i zábavné aktivity v okolí, abychom rozšířili vánoční radost,“ popisuje Cisarz. Večírek bude v podobné stylu a rozsahu jako v minulých letech, rozpočet zde omezovat nebudou. Chtějí totiž, aby si lidé odpočinuli od práce a vytvořili si společné vánoční vzpomínky. Navíc dostanou i drobné dárky. „Pro každého zaměstnance ho vybíráme individuálně, abychom se trefili do chutí a zájmů,“ dodává Cisarz.

A vánoční oslava čeká rovněž zaměstnance Geis. Firma se ale za roky na českém trhu rozrostla do takových rozměrů a je na tolika místech, že upustili od jedné velké vánoční akce. „Naopak podporujeme lokální vánoční večírky a setkávání na pobočkách,“ říká Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ. Kromě toho zaměstnance čekají ještě tematické „jedlé“ vánoční dárky jako poděkování.

Stejnou cestou jde i firma VEKRA, která má čtyři výrobní závody. Každý z nich si vánoční večírek pro své zaměstnance organizuje individuálně. „Dlouhodobě se snažíme večírky pro zaměstnance organizovat efektivně a neokázale, ale přitom na úrovni. Významně skromnější než v minulosti nebudou,“ upřesnil Jan Bek.

Oblíbené jsou tematické večírky

Část firem pojímá předvánoční veselí stylově. Například akciová společnost Lázně Luhačovice připravuje, stejně jako loni, pro všechny své zaměstnance vánoční setkání s názvem Ředitelský svařák. „Kolegové se mohou těšit na svařené víno a sladký punč, které jim bude rozlévat vedení společnosti. Dále si pochutnají na horké čokoládě, voňavém grilovaném masu, bramboráčcích, palačinkách a mnoha dalších dobrotách. Chybět nebude ani společné zpívání koled, vánočně laděný fotokoutek a bohatý kulturní program,“ popisuje Michaela Kadlecová, personalistka společnosti Lázně Luhačovice. Akce proběhne na luhačovické kolonádě a v hale Vincentka. Minulý rok se účastnilo setkání na pět set zaměstnanců z celkových více než šesti stovek.

Vánoční večírky pořádají každý rok (s výjimkou koronavirové pauzy) rovněž v Dřevojasu. Zábava se koná ve firemních prostorách, nechybí hudba ani dobré občerstvení. „Akce má vždy dané téma, které zaměstnanci využijí k předvedení mnohdy velmi originálních převleků, a v průběhu večera se vyhlašuje nejlepší kostým,“ říká Kateřina Filipiová, marketingová manažerka společnosti Dřevojas. Pro představu, vloni byla tématem „Oblíbená destinace nebo národ“; v minulosti to byly třeba „Pátek třináctého“ nebo „Rock´n´roll“. Na část večera bude připravený i společný program, většinou formou soutěže nebo pohybové aktivity. Součástí bude také „tajný Santa“, kdy si zaměstnanci vylosují některého se svých kolegů a tomu na večírku nadělí pod stromeček malý dárek.

Party až v lednu či v létě

V některých firmách však s ohledem na sezónnost oboru večírky přesouvají na jiné období. Například e-shop Ovečkárna, pro který je předvánoční čas tím nejnáročnějším, měl vánoční večírek pro celou firmu hned na začátku prosince. Zvolili klasický způsob, tedy posezení v restauraci s rautem. „Do programu jsme zařadili i rozdávání dárků, a to jak od firmy pro všechny zaměstnance, tak oblíbenou formou Secret Santa, kdy jsme se s kolegy obdarovali drobnými dárky navzájem,“ uvedl Machala. Od firmy lidé dostali dárek ze sortimentu e-shopu. V balíčku tak našli vlněné tenisky, firemní tričko a mikinu.

Předvánoční čas je vrcholem sezony také pro firmu Oxalis. Vánoční večírek v prosinci proto vůbec nemají. O party ale ochuzeni nejsou ani tady, jen se koná před letními prázdninami. „Považujeme totiž za důležité poskytnout lidem ve firmě příležitost potkat se v neformálním prostředí a poznat se s kolegy napříč jednotlivými odděleními, se kterými po většinu roku komunikují jen po telefonu, a zároveň se pobavit,“ vysvětluje Žaneta Tkadlečková, HR společnosti Oxalis. Ani tam ale nezapomínají na malý vánoční dárek. „Zaměstnanci i obchodní partneři se mohou těšit na limitovanou edici čerstvě upražené vánoční kávy a piva ochuceného o náš čaj maté a výběrovou kávu,“ dodala Tkadlečková.

Stále oblíbenější jsou pak novoroční večírky. Přece jenom před Vánocemi mají lidé často úplně jiné starosti. Tuto cestu volí například v Sodexo Benefity/Pluxee. „Letos navíc finalizujeme přípravy na přejmenování firmy, takže si trochu vydechneme až v lednu a společnost oslavíme nové jméno Pluxee na firemním večírku,“ konstatuje Machová. Jako vánoční dárek připíší zaměstnancům body do Cafeterie.

Ve firmě Zehder klasický vánoční večírek nepořádají. Mají totiž jednou měsíčně setkání na společném neformálním obědě. Drobnou vánoční pozornost jako poděkování dostanou ale pracovníci i tady. „Zkušenost říká, že lepší než dary takzvaně trvalé hodnoty jsou různé vánoční dobroty,“ říká Kubištová. „Nejde nám o hodnotu dárku, ale spíše o to, abychom v každodenním rušném pracovním životě nezapomněli, že zaměstnanci nejsou výkonní roboti plnící úkoly, ale především lidé.“