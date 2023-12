Hledá se kontrolor Nuselského mostu, silničáři vypsali tendr za sedm milionů

Součástí zakázky je pak také sestavení programu sledování nebo zajištění přenosu dat do datového úložiště TSK v předepsaném formátu. Každý rok pak společnost podá zprávu o ročním měření včetně shrnutí naměřených dat.

Zájemci se mohou do výběrového řízení hlásit do 29. ledna. Kdy přesně začne firma most sledovat, pak bude záležet na rozhodnutí TSK, přičemž firma tak musí učinit nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy ji k tomu správa vyzve.

TSK v letech 2012 až 2017 most postupně opravila. Silničáři zrekonstruovali takzvaný mostní svršek, sanovali betonové části spodní stavby i nosné konstrukce. Oprava vyšla na 288 milionů korun, měla by vydržet dalších 20 až 25 let provozu.

Po Nuselském mostě projede denně kolem 160 000 aut a uvnitř něj 750 souprav metra, které převezou skoro 300 000 lidí. Most v roce 2000 získal ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby a s délkou 485 a šířkou 26 metrů dodnes představuje jednu z největších staveb z předpjatého betonu v Česku. Stavět se začalo v roce 1965, k zátěžové zkoušce posloužilo 66 tanků seřazených na ještě rozestavěné mostovce. Slavnostně byl most otevřen 22. února 1973.