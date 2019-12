Za najetí do lidí na chodníku při policejní honičce dostal vyděrač pět let

12:23 , aktualizováno 12:23

Ukrajinec Ruslan Butko, který při ujíždění před policisty na pražské Letné najel na chodníku do dvou lidí, půjde na pět let do vězení. Pravomocně o tom dopoledne rozhodl Vrchní soud v Praze. Zvýšil tak trest od soudu nižší instance, který Butka původně poslal za mříže na 18 měsíců.