Vy večeříte kapra? Dám si radši steak s kaší, říká basketbalista světoběžník

Když na nymburském náměstí začne ochotně pózovat fotografovi před vánočním stromem, budí hned pozornost kolemjdoucích. Ohlížejí se po něm i stánkaři z tamního trhu. Aby ne, 211 centimetrů vysoká postava basketbalisty Gorjoka Gaka není k přehlédnutí.

Hráč nymburského klubu se spletenými copánky vlasů bude trávit první Vánoce v Česku. A jestli někdo může porovnávat adventní tradice v různých zemích světa, je to právě pětadvacetiletý Australan.

Však si to vezměte: Jeho rodiče jsou ze Súdánu, narodil se v Egyptě, dětství strávil v Sydney a cestou za basketbalovým snem žil na Floridě a v Kalifornii. „Každé to místo má něco do sebe a je něčím výjimečné,“ říká čahoun Gak.

Kostel letos nahradí procházka po Staromáku

Když přijde řeč na vánoční dárky, přemýšlí, jestli už má všechny nakoupené.

„Ještě mi nějaké chybí. Víte, mám pět sourozenců, takže to dá trochu zabrat. Malým sestrám, které žijí v Austrálii, jsem koupil hračky a hry na Ipad. Dvěma bratrům ale ještě něco musím sehnat, abych jim to poslal do USA, kde studují,“ vypočítá první Australan v dresu basketbalového Nymburka.

Kvůli nabitému programu, který tým z Polabí čeká na přelomu roku, a také s ohledem na problematické cestování v době covidu, oslaví nadcházející Vánoce v Česku.

„Budeme s přítelkyní v Poděbradech, máme tam pěkný byt u kolonády. Seznámili jsme se spolu při studiích na Floridě, kde nedávno promovala. V minulosti jsem jako věřící chodil pravidelně do kostela, ale teď nejspíš vyrazíme do Prahy na Staroměstské náměstí a vychutnáme si tam tu pravou vánoční atmosféru,“ prozrazuje Gak s tím, že o svátcích rovněž zajde se spoluhráči na večeři.

A ačkoliv si obdivovatel basketbalové hvězdy NBA Anthonyho Davise rád pochutnává na rybích specialitách, se smaženým kaprem a bramborovým salátem na něj nechoďte.

„Já ani nevěděl, že je to o Štědrém dnu vaše tradiční jídlo. To mi čeští spoluhráči z klubu neřekli. Miluju spíš lososa, kterého si sám často vařím. Ale smažený kapr? Dám si raději steak s bramborovou kaší,“ ušklíbne se při pomyšlení na největší českou kaprovitou rybu.

Letošní Vánoce budou pro Gaka přece jen o poznání komornější, než na jaké byl zvyklý z minulosti. „Když jsem žil s rodinou v Sydney, sešla se u nás o Vánocích celá rodina i se všemi tetami, strýci nebo bratranci. A dodnes si pamatuji, že jsme vždycky večeřeli kuřecí křídla, která byla upravená na súdánský způsob s arašídovo-špenátovou omáčkou a rýží,“ vybavuje si dětství v Sydney.

Vánoce na čtvrtém kontinentu

Adventní zklidnění přijde mladíkovi, kterému přezdívají „G“, vhod. Nejspíš i proto, že si v minulosti nejednou prošel nelehkým obdobím. Gakovi rodiče totiž pocházejí ze Súdánu, odkud při občanské válce uprchli přes Egypt do Austrálie.

Právě v zemi pyramid se jim cestou za svobodou narodil v roce 1996 Gorjok. Když mu byl jeden rok, zamířila celá rodina konečně do vytoužené Austrálie.

Už od dětství, které strávil se sourozenci v Sydney, snil o kariéře basketbalisty NBA. A kam jinam za splněním své touhy zamířit než do USA, které chrlí košíkářské talenty doslova na počkání.

Cestovatel Gak může i proto směle srovnávat vánoční tradice po celém světě.

„Třeba v Súdánu se tyto svátky téměř nedrží. To v Sydney a v USA je to něco jiného. Města jsou vyzdobená a lidé tam tráví Vánoce podobně jako v Evropě. Pro mě osobně byla ale největší změna, když jsem Vánoce už od puberty slavil bez rodiny; většinou se spoluhráči či trenéry,“ popisuje fanoušek New York Knicks.

V šestnácti se proto vydal na Floridu, kde chodil na střední školu Victory Rock Prep. Po ní následně vystudoval baptistickou univerzitu v Kalifornii, v jejímž dresu se zařadil mezi hlavní hvězdy týmu hrajícího prestižní ligu NCAA. A tak nebylo divu, že po něm letos v srpnu sáhl nymburský basketbalový klub.

Nejkrásnější dárek dostal právě od rodičů, když byl malý kluk. „To mi bylo asi sedm a Santa Claus mi nadělil krásné jízdní kolo. Vzpomínám, že jsem byl úplně bez sebe a pak na něm celé dny projezdil s kamarády v ulicích Sydney,“ usmívá se mladík, který stále sní o NBA.

Australský strážce podkošového prostoru Nymburka však dokáže emotivní dárky také rozdávat.

„Jednou jsem dal mladšímu bratrovi moje basketbalové boty, ve kterých jsem asi dva roky hrál univerzitní soutěž NCAA a dost pro mě znamenaly. Byly drahé a pořád skoro jako nové. A možná taky kouzelné. Zanedlouho poté, co v nich začal bratr hrát, se totiž také dostal do NCAA. Tak mu asi přinesly štěstí,“ dodává.